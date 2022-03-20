بسكويت نواعم الدايب دوب بمقادير مظبوطة وبطريقة ناجحة وسر طعمه الهش الخفيف مثل الجاهز

بسكويت النواعم من البسكويت اللذيذ والهش سهل الذوبان في الشاي أو الحليب وغني هذا النوع من البسكويت بالسكريات والسمنة التي تساعده على الذوبان بسرعة، ومن المعروف أن بسكويت النواعم تقوم العديد من السيدات بشرائه من المحلات التجارية أو من محلات المخبوزات لأنهم يعتقدون أنه من الصعب عمل هذا النوع من البسكويت في المنزل نتيجة لعدم حصولهم على نعومة وذوبان هذا البسكويت في الشاي بسهولة، على الرغم من أن إذا توافرت كمية مناسبة من السمنة لعمل البسكويت سوف تحصلين على الطعم اللذيذ منه اللين الذي يذوب على الفور وعمل هذا البسكويت في المنزل لا يتطلب مكونات غالية الثمن لأنه لا يحتاج سوى البيض والحليب والسكر وهذه تعد المكونات الأساسية التي لا يخلو أي منزل منها.

مكونات عمل بسكويت النواعم

ثلاث أكواب إلا ربع من الدقيق.

كوبان إثنان من السكر.

كوبان إثنان ونصف من السمنة السائلة.

كوب واحد ونصف من الحليب السائل.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.

حبتان إثنان من البيض.

ربع كوب واحد فقط من جوز الهند.

طريقة عمل بسكويت النواعم