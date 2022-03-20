نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسكويت نواعم الدايب دوب بمقادير مظبوطة وبطريقة ناجحة وسر طعمه الهش الخفيف مثل الجاهز في المقال التالي
بسكويت النواعم من البسكويت اللذيذ والهش سهل الذوبان في الشاي أو الحليب وغني هذا النوع من البسكويت بالسكريات والسمنة التي تساعده على الذوبان بسرعة، ومن المعروف أن بسكويت النواعم تقوم العديد من السيدات بشرائه من المحلات التجارية أو من محلات المخبوزات لأنهم يعتقدون أنه من الصعب عمل هذا النوع من البسكويت في المنزل نتيجة لعدم حصولهم على نعومة وذوبان هذا البسكويت في الشاي بسهولة، على الرغم من أن إذا توافرت كمية مناسبة من السمنة لعمل البسكويت سوف تحصلين على الطعم اللذيذ منه اللين الذي يذوب على الفور وعمل هذا البسكويت في المنزل لا يتطلب مكونات غالية الثمن لأنه لا يحتاج سوى البيض والحليب والسكر وهذه تعد المكونات الأساسية التي لا يخلو أي منزل منها.
مكونات عمل بسكويت النواعم
- ثلاث أكواب إلا ربع من الدقيق.
- كوبان إثنان من السكر.
- كوبان إثنان ونصف من السمنة السائلة.
- كوب واحد ونصف من الحليب السائل.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر.
- ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.
- حبتان إثنان من البيض.
- ربع كوب واحد فقط من جوز الهند.
طريقة عمل بسكويت النواعم
- أحضري وعاء كبير وضعي به ثلاث أكواب من الدقيق مع كوبان ونصف من السمنة السائلة وقومي بتحضير المضرب الكهربائي وقومي بخفق الدقيق مع السمنة جيدا.
- بعد ذلك ضيفي إليهما حبتان من البيض مع كوب واحد ونصف من الحليب السائل مع السكر وقومي بالتقليب مرة أخرى حتى تمتزج تماما.
- ثم ضيفي البيكنج بودر والفانيليا وربع ملعقة صغيرة من الملح وقومي بالتقليب الجيد وإذا لم تتمكني من الحصول على عجينة متماسكة ولينة قومي بإضافة كمية من الحليب حتى تصبح طرية.
- اتركي العجينة حتى ترتاح لمدة تصل إلى ساعة واحدة، وبعد مرور ذلك الوقت قومي بتشكيل عجينة البسكويت على حسب رغبتك، بعد ذلك قومي بتحضير صينية وعليكي برص البسكويت بها وقومي بإدخالها الفرن.
- أتركي الصينية حتى تصل للون الذهبي وقومي بإخراجها وتصبح جاهزة لتقديمها وتناولها بأشهى وألذ طعم ممكن في العديد من الاوقات على مدار اليوم.
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