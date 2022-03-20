يفقد حياتك.. اسوأ غذاء يتسبب في ارتفاع الكوليسترول بشكل خطير للغاية ويتحول إلى سم قاتل.. (ابتعد عنه فوراً)

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يعاني الكثير من الأشخاص حول العالم من ارتفاع الكوليسترول حيث أثبتت الدراسات أن هناك العديد من العوامل التي تزيد من ارتفاع نسبة الكوليسترول مثل كبار السن والأشخاص أصحاب الوزن الزائد وأيضًا سوء التغذية والتدخين، ويوجد العديد من الأطعمة التي تعود بالضرر على الذين يعلنون من ارتفاع الكوليسترول مثل اللحوم الحمراء، في هذا المقال نتحدث عن الوقاية من أرتفاع الكوليسترول في الدم.
تعرف على اسوأ غذاء يسبب ارتفاع الكوليسترول
من الغذاء التي يجب الإبتعاد عنه والتقليل من تناوله لأنه يعتبر كن أسوأ طعام يسبب ارتفاع الكوليسترول في الدم وهي اللحوم الحمراء حيث أنها تكون ضارة بشكل كبير، وهذا يرجع إلى أنها تحتوي على دهون مما تزيد من نسبة الكوليسترول في الدم وذلك عند تناولها بكميات كبيرة، ويمكن الأصابة بأمراض القلب.
- الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من الدهون تجعل الجسم ينتج الكوليسترول الضار والبروتين، وذلك قد يؤدي إلى إرتفاع نسبة الكوليسترول في الدم وهذا بشكل غير متوقع.
- كما أنه من المعروف أنه تعد أيضًا اللحوم البيضاء من الأطعمة الضارة التي تزيد من نسبة الكوليسترول في الدم وهي تحتوي على دهون مشبعة تسبب ارتفاع في الكوليسترول.
نصائح لخفض نسبة الكوليسترول في الدم
- أولا من أهم النصائح التي يجب القيام بها هي استشارة الطبيب المتخصص وذلك لخفض مستوى الكوليسترول.
- بالإضافة إلى ذلك من أبرز النصائح هي أن يتم الأبتعاد عن تناول اللحوم والأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة التي تسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.
- كما أنه يجب القيام بممارسة العديد من التمرينات الرياضية التي تساعد في خفض نسبة الكولسترول في الدم، حيث اثبتت الدراسات أن ممارسة الرياضة تلعب دورا مهما في تنظيم الكوليسترول.
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