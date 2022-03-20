نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نصائح ووصفات لتخسيس البطن والأرداف في أسبوع في المقال التالي

عمر شويل - جدة تظهر مشكلة تراكم الدهون بالبطن والأرداف لعدة أسباب منها تناول المأكولات السريعة الغنية بالدهون، والمشروبات الغازية، والنشويات بكثرة، مما يسبب الإحراج لدى العديد من الأشخاص، وارتداء ملابس واسعة وداكنة لإخفاء تلك المشكة، وتوجد عدة وصفات طبيعية من المنزل تساعد في علاج تلك المشكلة.

شرب ماء دافئ مع ليمون في بداية اليوم

من أفضل الطرق لتخسيس الوزن هو وضع قطرات من الليمون على ماء دافئ، ويمكن وضع ملعقة من العسل، ونشرب الماء على معدة فارغة عند الاستيقاظ من النوم، وتلك العادة تعمل على إزالة الدهون من البطن، ولكن يجب الاستمرارية بشكل يومي.

مضغ الثوم الخام في الصباح

ينصح بأخذ حبة من الثوم عند الاستيقاظ صباحا، وينصح بالبدء في تناول حبة واحدة أول يوم ثم أخذ حبة ونصف في اليوم الثاني، ثم الاستمرار على حبتين بعد ذلك يوميا، تعمل تلك العادة على تخسيس البطن بشكل واضح وستلاحظ الفرق بعد أول أسبوع.

شرب بذور الكمان في الصباح

ينصح بتناول مشروب الكمون صباحا، فنقوم بغلي ملعقة من الكمون في كوب من الماء ويترك حتى يهدأ قليلا، ثم نتناوله، فتلك الوصفة تعمل على التخلص من دهون البطن، وأيضا الكمون يساعد في التخلص من غازات وانتفاخ البطن.

تناول الحبوب الكاملة

تحتوي الحبوب الكاملة على عناصر هامة لجسم الانسان، تحتوي على البروتين والكالسيوم بجانب انها سهلة الهضم، وتعمل على التخلص من دهون البطن، فيجب استبدال النشويات بالحبوب الكاملة، لأن النشويات تعوق عملية الهضم وتسبب السمنة.

تجنب السكر الكيميائي وتناول السكر الطبيعي

تحتوي الفواكه على السكر الطبيعي المفيد للجسم، عكس الحلويات مثل الآيس كريم والمشروبات الغازية والعصائر الصناعية، فتحتوي على السكر الصناعي الذي يعمل على زيادة دهون الجسم، لذلك ينصح بتناول الفواكه بدلا من السكر الكيميائي.

شرب الماء بكثره

يساعد شرب الماء بكثره في التخلص من الدهون الزائدة بالجسم، مثل دهون البطن والأرداف لأن الماء يساعد على الهضم ويساعد على الشعور بالشبع لفترات أطول، مما يعمل على خسارة الدهون المتراكمة بالجسم، ويساعد في الحصول على لياقة بدنية جيدة.