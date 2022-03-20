نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيكة الشوكولاتة غرقانه بالصوص بأبسط المقادير وبطريقة هشة وخفيفة ألذ كيك هتدوقيه في المقال التالي
الحلويات التي ينجذب لتناولها العديد من الأطفال هي الحلويات التي تحتوي على الشيكولاتة لأنها ذات مذاق لذيذ ورائع، حيث تدخل الشيكولاتة في أصناف عديدة من الحلويات ومنها البسبوسة والكنافة والكيك وغيرها من الاصناف المختلفة، وتعتبر كيك الشيكولاتة هي التي تبدو بطعم لذيذ ورائع والبعض من السيدات يقومون بعمل كيك الشيكولاتة في المنزل بطريقة غير مقبولة وغير مستساغة والسبب في ذلك هو عدم الإلتزام بالمكونات الصحيحة وعدم الإلتزام بالطريقة الصحيحة لعمل النوتيلا حيث تستخدم العديد من السيدات عند عملهم للكيك المضرب اليدوي وهذا يعتبر من أكبر الأخطاء التي تتم أثناء عمل الكيك حيث يحتاج الكيك الهش الجميل الخلاط الكهربائي حتى نضمن ذوبان السكر جيدا وكذلك نضمن تجانس المكونات ببعضها.
مكونات عمل كيك الشوكولاتة
- ثلاث حبات من البيض.
- كوب واحد إلا ربع من الدقيق.
- كوب واحد إلا ربع من السكر.
- كوب واحد إلا ربع من الزيت.
- كوب واحد إلا ربع من الكاكاو الخام.
- كوب واحد من الحليب السائل.
- ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر.
- ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
طريقة عمل كيك الشوكولاتة
- أحضري الخلاط الكهربائي وضعي به كوب واحد إلا ربع من الكاكاو الخام وضيفي كوب واحد إلا ربع من السكر لعمل النوتيلا وضيفي كمية من الزيت قليلة تدريجيا أثناء الخلط حتى أن تحصلين على قوام كثيف منها.
- بعد ذلك خذي نصف كمية خليط النوتيلا وضعيه في كوب وضعيه في الثلاجه، ثم ضيفي إلى باقي خليط النوتيلا ثلاث حبات من البيض مع كوب واحد من الحليب السائل وقومي بخلطهما جيدا ثم قومي بتفريغه في وعاء كبير.
- بعد ذلك قومي بإضافة الدقيق مع ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا مع ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر مع ربع ملعقة صغيرة من الملح وقومي بعجن المكونات جيدا ببعضهما حتى تنجانس وتحصلي على قوام كثيف.
- أحضري صينية وقومي بدهنها بالسمنة وقومي بصب خليط الكيك بها وقومي بإدخالها في الفرن واتركيها حتى تنضج ثم أخرجيها من الفرن وقومي بصب خليط الشيكولاتة بها واتركيها حتى تبرد وقومي بتقديمها لتناولها.
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