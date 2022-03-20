كيكة الشوكولاتة غرقانه بالصوص بأبسط المقادير وبطريقة هشة وخفيفة ألذ كيك هتدوقيه

الحلويات التي ينجذب لتناولها العديد من الأطفال هي الحلويات التي تحتوي على الشيكولاتة لأنها ذات مذاق لذيذ ورائع، حيث تدخل الشيكولاتة في أصناف عديدة من الحلويات ومنها البسبوسة والكنافة والكيك وغيرها من الاصناف المختلفة، وتعتبر كيك الشيكولاتة هي التي تبدو بطعم لذيذ ورائع والبعض من السيدات يقومون بعمل كيك الشيكولاتة في المنزل بطريقة غير مقبولة وغير مستساغة والسبب في ذلك هو عدم الإلتزام بالمكونات الصحيحة وعدم الإلتزام بالطريقة الصحيحة لعمل النوتيلا حيث تستخدم العديد من السيدات عند عملهم للكيك المضرب اليدوي وهذا يعتبر من أكبر الأخطاء التي تتم أثناء عمل الكيك حيث يحتاج الكيك الهش الجميل الخلاط الكهربائي حتى نضمن ذوبان السكر جيدا وكذلك نضمن تجانس المكونات ببعضها.

مكونات عمل كيك الشوكولاتة

ثلاث حبات من البيض.

كوب واحد إلا ربع من الدقيق.

كوب واحد إلا ربع من السكر.

كوب واحد إلا ربع من الزيت.

كوب واحد إلا ربع من الكاكاو الخام.

كوب واحد من الحليب السائل.

ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة عمل كيك الشوكولاتة