نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل طريقة لعمل المندي في البيت خطوة بخطوة في المقال التالي

يعتبر المندي من الاطباق الخليجية المشهورة في الوطن العربي. فهو يقدم كوجبة رئيسية في العزائم وموائد الافراح والمناسبات لمذاقة الطيب وفخامة تقديمه. لذا يعتبر من الوجبات الأعلى طلبا وانتشارا في دول الخليج العربي. لذلك سنقوم بتحضيره من خلال هذا المقال بعدة طرق مختلفة. مندي الدجاج المكونات دجاجتان متوسطتان الحجم ومقطعة الي ثماني قطع.

كوبان من الارز طويل الحبة.

اربعة اكواب من مرق سلق الدجاج.

حبة من البصل مفرومة.

عودان من القرفة.

ورقتان من ورق الغار.

ملعقة صغيرة من حب الهال وكبش قرنفل والبهارات المشكلة والعصفر.

نصف كوب من الزبيب والمكسرات.

ربع كوب من الزيت النباتي.

ملح وفلفل اسود حسب الرغبة.

صويا صوص لتتبيل الدجاج. طريقة التحضير نقوم بغسل الارز جيدا ونقطعه لمدة ثلث ساعة وتصفيته من ماء النقع.

تنظيف الدجاج وخلط القليل من البهارات المشكلة والصويا صوص والملح والفلفل الاسود والزيت ودهن الدجاج فيه ووضعها في صينية للفرن.

تسخين الفرن وادخال صينية الدجاج له وتركه لمدة نصف ساعة على حرارة عالية ثم خفض الحرارة وتركه لمدة ساعة الي ان ينضج.

وضع قدر طهي على النار واضافة الزيت النباتي لتسخينه.

نقوم بإضافة البصل المفروم وتشويحه بالزيت.

اضافة ورق الغار والقرفة والقرنفل وحب الهال والبهارات المشكلة والعصفر والملح والفلفل الاسود الي البصل وتقليبهم جيدا لمدة خمس دقائق.

تسخين مرق الدجاج ليصل لدرجة الغليان وأضافته لقدر الطهي.

اضافة الارز لمرق الدجاج وتغطية القدر وتركه الي ان ينضج الارز.

قلي الزبيب والمكسرات.

فرد الارز في طبق التقديم ووضع الدجاج فوق الارز وتزيينه بالزبيب والمكسرات. طريقة عمل مندي اللحم والخضار بالبيت المكونات 3 اكواب من الارز.

كيلو من اللحم.

نصف ملعقة من الفلفل الاسود المطحون.

وضع نصف ملعقة زعفران.

نصف كوب زيت نباتي.

4 حبات هيل.

بصلة.

3 حبات بندورة.

اضافة 3 حبات بطاطس.

3 حبات كوسا.

وضع 3 حبات جزر.

ملعقتان من صلصة البندورة.

ملح.

3 ملاعق من اللبن الزبادي.

مكعب ماجي.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود.

ملعقة من بهار المندي.

2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي. طريقة التحضير نقوم بوضع اللحم بعد غسلة بالماء في وعاء على نار هادئة.

تضاف البصلة الي اللحم بغير تقطيع او بتقطيع الي ارباع فقط.

يضاف مقدار 6 اكواب من الماء اي لتر ونصف الي اللحم.

يترك اللحم ليغلي الماء مدة نصف ساعة.

يضاف الي اللحم ملح وحبات الهيل ويترك الي ان ينضج.

يصفي اللحم عن المرق ويوضع في اناء اخر.

يتبل اللحم بالزعفران والملح والزيت النباتي ويغطي بالقصدير ويوضع في الفرن مدة 20 دقيقة الي ان يتحمر.

ينقع الرز في الماء لمدة نصف ساعة.

يوضع الرز في وعاء ويغمر بمرقة اللحم ويوضع على النار الي ان ينضج.

تغسل الخضروات جيدا وتقطع الي قطع متوسطة الحجم وتوضع في صينية.

تتبل الخضروات بالبهارات والصلصة واللبن والزيت وتغطي بالقصدير وتوضع في الفرن لمدة نصف ساعة.

يسكب الرز بعد ان ينضج ويزين بقطع اللحم والخضروات ويمكن اضافة المكسرات اليه.

ينصح بتقديم المندي مع سلة اللبن بالخيار او اللبن الزبادي. عمر شويل - جدة أفضل طريقة لعمل المندي في البيت خطوة بخطوة - ثقفني

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