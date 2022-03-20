نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير كرات البسبوسة الشهية في المنزل في المقال التالي
بإخراجهاكرات البسبوسة إحدى الحلويات التي يتم صنعها من دقيق السميد، ودقيق السميد مفيد جدا لجسم الإنسان، ويدخل في تحضير العديد من أنواع الحلويات المطلوبة بكثرة، زاد في محرك البحث عن طريقة عمل كرات البسبوسة الشهية، وبدأت في الانتشار منذ مدة، منذ أن قام بعملها أحد الشيفات المشهور في البرنامج التلفزيوني الخاص به، وقام بتجربتها عدد كبير من الناس، وقاموا بالتحدث عنها لبعض، وعند تجربتها وجدوا أنها لذيذة ومختلفة، حيث يرغب الأشخاص في التنوع في أنواع الحلويات، وتجربة وعمل أنواع كثيرة ومختلفة، حتى يعرف أطفالهم ويتذوقوا جميع أنواع الحلويات، لأن السكريات مفيدة للجسم ولكن عند تناولها بطريقة معتدلة وليس بكميات كبيرة، حتى لا تنعكس الفائدة إلى ضرر أو تؤدي إلى أمراض السكر وغيره.
مكونات تحضير كرات البسبوسة في المنزل
- أربعة أكواب من دقيق السميد.
- اتنين علبة من القشطة الدسمة.
- كوب كبير من السكر.
- كوب كبير من السمنة.
- عدد كوبايتين من الزبادي.
- 2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
طريقة إعداد وتحضير كرات البسبوسة في المنزل
- تشبه طريقة تحضير كرات البسبوسة طريقة تحضير البسبوسة أو الكيكة، حيث أنها تشبهها في المكونات وقليلا في الطعم ولكنها مختلفة في الشكل والتكوين.
- أولا نقوم بتجهيز الشربات وهو عبارة عن كوبان من السكر الأبيض، وكوب ونصف من الماء، ونصف ليمونة، ورائحة جوز الهند والفانيليا، ونقوم بتجهيزه وتركه ليبرد.
- نقوم بإضافة السميد المنخول، والسكر وتلقيبهم جيدًا، ونضيف البيكنج بودر ونستمر في التقليب.
- ثم نقوم بتسييح الزبدة على النار ثم نضعها على السميد والسكر ونقوم بخلطهم وتقليبهم جيدًا وتتكون العجينة بملمس رملي وليست طرية، ونقلبها معا لمدة دقيقة أو دقيقتين.
- نقوم بإضافة القشطة والتقليب الجيد، وتبدأ تلين العجينة في اليد، ثم نضيف الزبادي علبة والتقليب ونضع الثانية إذا احتاج العجين إليها، ونستمر في العجن، وإذا احتجنا إلى زبادي نقوم بإضافته، ولكن تكون العجينة متماسكة ولكنها ليست لينة بشكل كبير.
- نقوم بإدخال العجينة في الفرن المسخن على درجة حرارة مائة خمسة وتسعون درجة مئوية.
- وعندما تستوي وتحمر نقوم بإخراجها ونضع عليها القطر البارد.
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