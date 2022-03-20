طريقة تحضير كرات البسبوسة الشهية في المنزل

بإخراجهاكرات البسبوسة إحدى الحلويات التي يتم صنعها من دقيق السميد، ودقيق السميد مفيد جدا لجسم الإنسان، ويدخل في تحضير العديد من أنواع الحلويات المطلوبة بكثرة، زاد في محرك البحث عن طريقة عمل كرات البسبوسة الشهية، وبدأت في الانتشار منذ مدة، منذ أن قام بعملها أحد الشيفات المشهور في البرنامج التلفزيوني الخاص به، وقام بتجربتها عدد كبير من الناس، وقاموا بالتحدث عنها لبعض، وعند تجربتها وجدوا أنها لذيذة ومختلفة، حيث يرغب الأشخاص في التنوع في أنواع الحلويات، وتجربة وعمل أنواع كثيرة ومختلفة، حتى يعرف أطفالهم ويتذوقوا جميع أنواع الحلويات، لأن السكريات مفيدة للجسم ولكن عند تناولها بطريقة معتدلة وليس بكميات كبيرة، حتى لا تنعكس الفائدة إلى ضرر أو تؤدي إلى أمراض السكر وغيره.

مكونات تحضير كرات البسبوسة في المنزل

أربعة أكواب من دقيق السميد.

اتنين علبة من القشطة الدسمة.

كوب كبير من السكر.

كوب كبير من السمنة.

عدد كوبايتين من الزبادي.

2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

طريقة إعداد وتحضير كرات البسبوسة في المنزل