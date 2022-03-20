بعد الكسل.. تبييض اليدين بسرعة وتنعيمهما لإطلالة راقية وجذابة ليدين كالأميرات

تعتبر مشكلة اسمرار اليدين من أكثر المشكلات إزعاجًا والتي تواجه فئة كبيرة من الناس، ودائمًا ما نجدهم يستخدمون وصفات كيميائية لتبييض اليدين، لكن سرعان ما يتعرضوا إلى آثار جانبية، لكننا وجدنا أن معظم المتخصصين في طرق العناية بالبشرة قد نصحوا باستعمال بعض من الوصفات الطبيعية في التوصل إلى تبييض اليدين بسرعة وهذا ما سنقوم بعرضه بشكل مفصل داخل هذا المقال.

تبييض اليدين بسرعة

هناك أكثر من وصفة طبيعية قد أثبتت فاعلية كبرى في تبييض اليدين في أسرع وقت ممكن دون أن تؤثر بالسلب على صحة البشرة بشكل عام، وإليكم أبرز هذه الوصفات بالشكل الآتي ذكره:

الفازلين وماء الورد

المكونات

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

وملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

طريقة الاستخدام

نقوم في البداية بخلط كافة المكونات داخل وعاء، حتى نتحصل على قوام متجانس بعض الشيء.

ومن ثم نقوم بحفظ هذا الخليط داخل علبة زجاجية معقمة.

وكل يوم قبل التوجه إلى النوم نقوم بدهن اليدين بهذا الخليط بشكل دائري، لكن يجب رج الخليط جيدًا قبل استعماله على اليدين.

فالانتظام على هذه الطريقة بصورة يومية، فسوف يساهم بشكل كبير في التوصل إلى درجة البياض المطلوبة خلال أسبوع واحد فقط.

عصير البطاطا والليمون

المكونات

ملعقة كبيرة من عصير البطاطا.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج.

طريقة الاستخدام

نقوم أولًا بخلط المكونات معًا داخل وعاء بصورة جيدة، وبعدها نقوم بدهن الخليط على اليدين بشكل دائري.

فيجب ترك الخليط على اليدين لمدة زمنية تقدر بحوالي يوم كامل، وبعد انتهاء المدة نقوم بغسل اليدين بالماء الفاتر، ومن ثم سنلاحظ وصولنا للنتيجة المرادة خلال أسبوع واحد فقط أو أقل.

عصير الليمون والملح

المكونات

ملعقة كبيرة من الملح.

نصف ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج.

طريقة الاستخدام

نقوم في البداية بخلط الملح والليمون معًا داخل إناء واسع، ومن ثم نقوم بوضع اليدين داخل الوعاء.

ومن بعدها نقوم بتدليك اليدين جيدًا داخل هذا الوعاء، وبعدها نقوم بغسل اليدين بالماء الفاتر.

ويفضل وضع كريم مرطب بعد إتمام هذه الطريقة، كما يفضل أيضًا تكرار هذه الطريقة مرتين على مدار اليوم، وسوف تلاحظ الفارق في درجة بياض اليدين في أسرع وقت.

إلى هنا نكون قد عرضنا لكم كافة التفاصيل التي تخص طرق تبييض اليدين بسرعة، حيث قمنا بعرض أكثر من طريقة طبيعية تقوم بحل مشكلة اسمرار اليدين دون أن تتعرض البشرة لأي آثر جانبي.