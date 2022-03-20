لو أسود فحمة.. تنظيف البوتاجاز بسرعة بخلطة سحرية ستعيده لامع كالفضة وجديد بدون مجهود

إن البوتاجاز من أكثر الأشياء في المنزل المعرضة دائمًا إلى تراكم الدهون، حيث يجد معظم الناس صعوبة بالغة في تنظيفه وإعادته إلى هيئته الجديدة مرة أخرى، لذلك نجد أن البحث الدائم عن طرق تنظيف البوتاجاز بسرعة لم تأت من فراغ بكل تأكيد.

تنظيف البوتاجاز بسرعة

أوضحت لنا أكثر من تجربة شخصية مع تنظيف البوتاجاز بأن هناك أكثر من طريقة لها فاعلية إلى حد ما سحرية

في التخلص من الدهون المتواجدة بالبوتاجاز في أسرع وقت ممكن ودون بذل أي مجهود، وإليكم هذه الطرق

بالصورة الآتية:

طريقة الليمون والبيكنج صودا

يعتبر الليمون من أكثر المكونات التي لديها عامل السحر في تنظيف البوتاجاز بشكل سريع، وذلك يرجع إلى احتوائه على مواد تقوم بإذابة الشحوم بسرعة.

فكل ما علينا فعله، هو القيام برش كمية من البيكنج صودا على معظم أجزاء البوتاجاز، ومن بعدها نقوم بفرك البوتاجاز بواسطة نصف الليمونة.

ومن ثم تأتي خطوة استعمال قطعة من القماش المبللة في تنظيف البوتاجاز من هذه الوصفة، وسوف نلاحظ الفارق بصورة مباشرة.

طريقة تنظيف البوتاجاز شديد الاتساخ

إن الخل الأبيض يعتبر من أكثر المطهرات فاعلية والتي لا بد أن يتم استخدامها في تنظيف المطبخ بشكل عام.

فكل ما علينا فعله وضع نصف كوب من الخل الأبيض مع نصف كوب من الماء داخل زجاجة، ومن بعدها

نقوم بخلطهما جيدًا.

نقوم بخلطهما جيدًا. ومن بعد ذلك نقوم بوضع كمية من هذا الخليط على سطح البوتاجاز، ثم نقوم بفرك البوتاجاز بواسطة قطعة

من القماش، وبعدها سنلاحظ الفارق في نظافة البوتاجاز من الشحوم والدهون.

من القماش، وبعدها سنلاحظ الفارق في نظافة البوتاجاز من الشحوم والدهون. ومن الأفضل استعمال هذه الطريقة بشكل يومي بعد استخدام البوتاجاز في الطهي، فالمواظبة على تلك

الطريقة بصورة يومية يمنع من تراكم الدهون أو أي أوساخ على البوتاجاز بصورة كبيرة.

وبذلك نكون قد طرحنا لكم بصورة مفصلة طرق تنظيف البوتاجاز بسرعة والتي ينصح بها الكثير من الناس، فالالتزام بتلك الطرق التي قمنا بعرضها سيساعدنا بشكل كبير على التخلص من تلك المشكلة المزعجة، لكن تظل أهم نصيحة، وهي الاستمرار على تنظيف البوتاجاز بشكل يومي دون ترك عليه أي كمية من الدهون.