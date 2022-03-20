حلوى جوز الهند بطريقة سهلة وصحية وبمكونات بسيطة وبمذاق لذيذ وروعة

حلوى جوز الهند ، من الحلويات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، نظراً لمذاقها اللذيذ والشهي والمميز، بالإضافة إلى فائدتها الصحية، نظرا لاحتوائها على جوز الهند، كما تقدم في المناسبات وللضيوف أيضاً، فهي حلوى فاخرة، وتتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبسهولة تحضيرها أيضاً، فلا تتطلب وقت ولا مجهود ولا فرن، بالإضافة إلى أن مكوناتها بسيطة، ومتوفرة في كل بيت، وغير مكلفة أيضاً، كما أنها من الحلويات المميزة والرائعة والفاخرة مثل الهريسة بالسميد، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل حلوى جوز الهند بكل سهولة، وبألذ الوصفات لم تجربوها من قبل.

مكونات حلوى جوز الهند

تتكون حلوى جوز الهند من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

250 جم من الزبدة الطرية.

2 ملعقة كبيرة من السكر البودر.

2 ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

نصف كوب من جوز الهند المبشور خشن والمحمص.

بيضة وصفار بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

4 أكواب من الدقيق.

مقادير الوجه

بياض بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

كوب من جوز الهند المبشور خشن والمحمص.

عسل.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على حلوى جوز الهند بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدا، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الزبدة الطرية والسكر البودر والعسل الأبيض والفانيليا والملح والبيض، ثم نخلطهم جيدا باليد أو بالملعقة حتى يصبح القوام كريمي.

ثم نضيف جوز الهند ونخلطهم جيدا.

ثم ننخل 2 كوب من الدقيق والبيكنج بودر ونلم العجين باليد.

بعد ذلك ننخل الكوب الثالث ونلم العجين باليد.

ثم ننخل الكوب الرابع على دفعتين ونلم العجينة ونكورها (مع مراعاة أن تكون العجينة طرية).

ثم نشكل العجينة إلى كور صغيرة ومتساوية في الحجم.

بعد ذلك ندحرج الكور باليد على طاولة لكي نشكلها أصابع، ثم نجعلها على شكل هلال.

ثم ندهن كل قطعة ببياض البيض، ثم نغمسها في جوز الهند ونضعها في صينية فرن ونضع فيها ورقة زبدة.

ثم نتركهم يرتاحوا لمدة 15 دقيقة.

بعد ذلك ندخل الصينية فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 160 درجة مئوية من أسفل ومن أعلى، ثم نتركها حتى تنضج الحلوى وتكتسب لونا ذهبيا.

ثم نخرج الصينية من الفرن، ثم نوزع فوق كل قطعة ملعقة صغيرة من العسل الأبيض، ونتركهم حتى يتشربوا العسل.

ثم نقدم الحلوى في طبق التقديم.

وبالهنا والشفا.

نصائح لنجاح حلوى جوز الهند

توجد بعض النصائح التي يجب عليكم اتباعها لنجاح حلوى جوز الهند وهي كالآتي: