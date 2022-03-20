نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل أيس كريم الكاكاو في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أيس كريم الكاكاو ، من الوصفات المميزة واللذيذة والمفضلة لدى الكثيرين لما تتميز به من مذاق خاص ولذيذ ورائع للغاية، كما أن طريقة تحضيره في المنزل سهل وبسيط للغاية ولا تتطلب الكثير من المجهود أثناء تحضيرها.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل أيس كريم الكاكاو.

مكونات أيس كريم الكاكاو

تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة في وليست مكلفة ومكوناتها كالتالي:

كوب من الحليب.

ثلث كوب من السكر.

صفار بيضتين.

ملعقة نشا.

ملعقة صغيرة سمنة.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

٦ ملاعق كبار من الكريمة البودرة.

كوب إلا ربع من الحليب البارد

أربع ملاعق كاكاو خام.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل أيس كريم الكاكاو وطريقة تحضيره كالتالي:

نقوم بخلط كوب الحليب مع صفار البيض والفانيليا والسكر جيدا حتى يذوب السكر.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع الخليط في طاسة على النار بدرجة حرارة متوسطة مع التقليب المستمر حتي يثقل قوام الخليط.

أو يصبح الخليط بقوام أخف من قوام الكاسترد.

وبعدما يثقل قوام الخليط نقوم برفعه من على النار.

ثم نضيف إليه ملعقة صغيرة من السمن ونقلبهم مع بعضهم البعض ونستمر في التقليب حتى تبرد درجة الحرارة قليلا.

ثم نقوم بصب الخليط في إناء ونغطي سطحه بكيس بلاستك ونضعه في الثلاجة حتي يصبح بارد تماما.

بعد ذلك نقوم بواسطة المضرب الكهربائي بضرب الكوب إلا ربع من الحليب البارد مع الكريمة البودرة حتى يأخذ الخليط القوام الكريمي الخفيف.

بعد ذلك نقوم بإضافة الخليط ألذي قمنا بوضعه في الثلاجة مسبقا علي خليط الكريم شانتيه الذي قمنا بإعداده.

ثم نضربهم جيدا مع بعضهم البعض بالمضرب الكهربائي.

ثم نقوم بخلط كمية الأيس كريم مع أربع ملاعق من الكاكاو الخام.

بعد ذلك نقوم بوضعه في إناء وندخله الفريزر.

ثم يكون بعد ذلك جاهز للأكل وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل صوص الكراميل

يمكننا تناول العديد من الوصفات مع صوص الكراميل وهو يتكون من مكونات موجودة بالمنزل ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناته كالتالي:

كوب من السكر.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

كوب من الحليب.

ملعقة من النشا مخلوطة مع ملعقة من الحليب.

طريقة التحضير

يتم تحضير صوص الكراميل في وقت قليل وطريقته كالتالي: