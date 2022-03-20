أسرع طريقة لتحضير كب كيك الشوكولاته بطريقة مضمونة وناجحة بمكونات بسيطة جدًا

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أسرع طريقة لتحضير كب كيك الشوكولاته هناك العديد من النكهات المختلفة التي يمكنك أن تقوم بإضافتها على الكب كيك، حيث يعد الكب كيك من أسرع وأسهل الوصفات الحلوي الخفيفة جدًا و اللذيذة كما أنه من أكثر الحلويات التي يعشقها الأطفال والكبار فهي من الحلويات الاقتصادية التي تحتاج لا تحتاج إلى مكونات مكلفة أو مجهود كبير في تحضيرها، وسنقدم لكم من خلال هذا المقال أسرع وأسهل طريقة لعمل ألذ وأطعم كب كيك بالشوكولاتة من المنزل بأقل تكلفة. مقادير كب كيك الشوكولاته كوب وربع من الدقيق الأبيض المنخول.

ربع كوب كاكاو خام.

ملعقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان (اختياري).

رشة من ملح.

نصف كوب من السكر.

معلقة كبيرة من البيكنج بودر.

2 حبة من البيض.

نصف كوب من الحليب السائل.

باكيت من الفانيليا.

نصف كوب من الزيت على زبده او سمنه. طريقة تحضير كب كيك الشوكولاته أولا نقوم بتسخين الفرن قبل البدء في تحضير الكب كيك لكى يتم تسخين الفرن.

ثم نأتي بوعاء كبير ونقوم بنخل الدقيق، ثم نقوم بنخل الكاكاو الخام و البيكينج بودر و رشة الملح.

نخلط كافة هذه المكونات الجافة معاً جيدًا.

بعد ذلك نأتي بوعاء آخر أو في الخلاط الكهربائي و نقوم بوضع البيض والفانيليا ونقوم بضربه بالمضرب الكهربائي جيدًا حتى يمتزجا وتغير لونه.

ثم نضيف عليها النسكافية و الحليب ونخلطهم مع بعضهم جيدًا.

بعد ذلك نضيف السمن على البيض و الحليب ونقوم بضرب كافة مكونات الكب كيك حتى يمتزج الخليط.

نقوم بإضافة خليط السوائل على الدقيق والكاكاو والبيكنج بودر ونخلطهم حتى يختفي أثر الدقيق تماماً.

نأتي بقوالب الكب كيك ونقوم بتوزيع القليل من الزيت بداخلها.

نسكب خليط الكب كيك في القوالب حتى تملئ ¾ القالب.

بعد ذلك نقوم بتسوية وجه الكب الكيك قبل وضعه في الفرن لكى يتم تسويته بالشكل الصحيح.

ندخل القوالب في الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 15 دقيقة، نغلق الفرن ولا نخرج القوالب على الفور نتركهم حتى بهدوء.

ثم نخرج الكب كيك الشوكولاته من الفرن ونتركه حتى يبرد تماماً ثم نقوم بتزيينه بصوص الشوكولاته وبالصحة والهنا. الكريم شانتية يمكنك تزيين كب كيك الشوكولاته بالكريم شانتية لكى يعطيه طعم مميز، المكونات هي: كوب وربع من الكريم شانتية البودر.

ربع كوب من الحليب المثلج.

3 معالق كبيرة من السكر الأبيض.

رشه من الفانيليا.

ملعقة من الكاكاو البودرة. طريقة تحضير الكريم شانتية نأتي بوعاء كبير و المضرب الكهربائي ونقوم بوضع الكريم شانتية و السكر و الكاكاو و السكر ونقلبهم مع بعضهم.

بعد ذلك نقوم بإضافة الحليب المثلج و نقوم بضرب الكريم شانتية بالمضرب الكهربائي لمدة 10 دقائق حتى تحصلين على قوام كريمي متماسك، هكذا يمكنك تزيبن الكب كيك بالشوكولاتة بالكريم شانتية. عمر شويل - جدة أسرع طريقة لتحضير كب كيك الشوكولاته بطريقة مضمونة وناجحة بمكونات بسيطة جدًا - ثقفني

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