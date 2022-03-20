طريقة عمل الديك الرومي المشوي في الفرن

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طريقة عمل الديك الرومي في رمضان، في شهر رمضان تزداد الزيارات والعزائم بين الأهل والأصدقاء لذلك تبحث ربات المنزل عن أكثر الأصناف التي تلائم تلك العزومات حتى تليق بالجميع وتكفي العدد الكبير الموجود، وتعتبر أكلة الديك الرومي المشوي أفضل الأكلات التي تناسب الزيارات وكذلك تناسب جوع نهار شهر رمضان وفي السطور التالية طريقة عمل الديك الرومي في رمضان.
مكونات عمل الديك الرومي في الفرن
هناك الكثير من المكونات في تلك الوصفة حتى تتلائم مع الحجم الكبير للديك والتخلص من الرائحة التي تنبعث منه وهي:
- ديك رومي منظف ومغسول.
- حبتين بصل مبشورة مع ثلاث حبات مقطعة حلقات.
- ثلاث حبات مختلفة من الفلفل الرومي الملون أحمر وأخضر وأصفر.
- مع قرنين شطة حارة.
- ست حبات من الجزر المغسول المقطع قطع كبيرة.
- حوالي عشرة فصوص ثوم حجمها كبير.
- كوب من عصير الليمون المصفى من البذور.
- ملعقة لها حجم صغير من: الكزبرة والبابريكا والقرفة والشطة وفلفل والكمون.
- كوب كامل من الخل.
- وربع كوب سمن مع ربع كوب زيت زيتون.
- ورقتين لورى.
- بشر ليمونة.
- للتزيين كوب كامل من اللوز المحمص مع الزبيب.
طريقة الديك الرومي في الفرن لرمضان
بعد إعداد كافة المقادير السابقة نتجه إلى خطوات التنفيذ على أن تكون قبلها بيوم أو من الصباح الباكر لأن التخزين والتسخين يحتاجان إلى وقت طويل:
- نتأكد أن الديك الرومي نظيف ونستخدم السكين لإثقابه في عدة مواقع.
- نضع البهارات السابقة في طبق واحد مع عصير وبشر الليمون وكذلك الزيت والسمنة والخل والبصل المبشور فقط والفلفل الحارق ونصف كمية الثوم المفروم.
- تضاف جميع تلك المقادير إلى الديك الرومي على أن يتم إدخالها من خلال الثقوب لكي تصل إلى الجزء الداخلي منه.
- يتم وضع الديك الرومي بالتتبيلة في الثلاجة لمدة ثماني ساعات وكلما كانت المدة أكبر زادت حلاوة المذاق.
- عند التسخين نجهز صينية كبيرة وعالية تُصف عليها أسياخ الحديد وبها البصل الحلقات والفلفل الملون والجزر وباقي حبات الثوم.
- يتم نقل الديك الرومي فوق تلك الأسياخ ومن ثم إلى الفرن للتسوية، ويفضل جعل الحرارة هادئة ثم متوسطة لمدة أربع ساعات حتى نجد تحول لون الديك الرومي إلى لون ذهبي.
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