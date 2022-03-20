نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أضرار ارتداء نظارة الشمس المقلدة على العين ونصائح عند الشراء في المقال التالي

عمر شويل - جدة تأثير نظارات الشمس المقلدة على العين، في أيام الصيف نتجه دائمًا إلى ارتداء النظارات الشمسية خارج المنزل لحماية أعيننا من الشمس وأشعتها حتى لا تضرنا، لهذا مع بداية الصيف نبحث عن أفضل أنواع نظارات الشمس المناسبة معنا، ولكن البعض منا يتجه إلى شراء نظارات الشمس المقلدة ناسيًا أضرار نظارات الشمس المقلدة على العين، نعم فإن تلك النظارات المقلدة على الرغم من كونها ذات سعر أقل ورخيص ولكنها تضر العين وقد تتسبب في أذى كبير لها نعرفكم على المزيد من تفاصيل أضرار نظارة الشمس المقلدة فيما يلي.

تأثير نظارات الشمس المقلدة على العين

أوضحت هيئة الغذاء والدواء الأضرار التي قد تنجم عن ارتداء نظارة شمس مقلدة من خلال توضيح طريقة عمل حدقة العين في الظلام والنور، ففي أماكن النور أو تحت أشعة الشمس تضيق حدقة العين لكي لا تمتص مقدار كبير من أشعة الشمس الضارة للعين، وفي أماكن الظلام تقوم العين بتوسيع حدقتها حتى تكون قادرة على امتصاص مقدار أكبر من الضوء لكي يستطيع الإنسان الرؤية بوضوح.

لذلك فعند ارتداء النظارة بالتأكيد ستكون حدقة العين متسعة لزيادة القدرة على الرؤية بوضوح، ولكن قدرة النظارات المقلدة على منع وصول أشعة الشمس ضعيفة إذ أنها تسمح بدخول جزء كبير من تلك الأشعة إلى العين أثناء اتساع الحدقة، وهنا قد يحدث ضرر للعين ناتج عن وصول الأشعة الفوق بنفسجية والأشعة الضارة القادمة من الشمس.

نصائح شراء نظارة شمس غير ضارة بالعين

من أجل تجنب خطر النظارات الشمسية المقلدة على العين يجب عند شراء نظارة شمس التوجه إلى أحد الأماكن الطبية المرخصة من الوزارة لبيع نظارات الشمس حيث تعتبر تلك الأماكن أكثر ثقةً من الأماكن الأخرى الغير موثقة أو مرخصة والتي تقوم بتوفير النظارات المقلدة بأسعار أقل، ويجب الابتعاد عن مناطق التوزيع الغير معروفة أو موثوقة للحفاظ على العين وسلامتها.

وخاصةً لمن لجئوا إلى أي عمليات جراحية في العين مثل عمليات الليزك أو المياه البيضاء أو تصحيح الإبصار وما إلى ذلك، ففي فترة ما بعد الجراحة يجب الحفاظ على العين قدر المستطاع وخاصةً من أشعة الشمس.