نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطريقة الصحيحة لتحضير سلطة الكول سلو من المنزل مثل المطاعم بكل أسرارها في المقال التالي
الطريقة الصحيحة لتحضير سلطة الكول سلو من المنزل بكل أسرار المطاعم، حيث تعد هذا النوع من السلطة من أشهر وأطعم الوصفات التي يتم تقديمها في المطاعم و المحلات واشتهرت كثيراً في الفترة الأخيرة جدًا، فهي من السلطات المغذية جداً فكل مكونات تحضير الخضروات لها فوائد كبيرة جداً، كما أنها من السلطات التي نالت إعجاب الجميع كل من تذوقها من الكبير والصغير ولهذا بدء جميع السيدات بالبحث عن طريقة تحضيرها من المنزل بكل أسرارها ستحضرين بيدك احلى طبق سلطة كلو سلو.
مقادير سلطة الكول سلو
هناك العديد من السلطات التي اشتهرت كثيرًا في المطاعم و المحلات و من ألذ هذه السلطات التي يعشقها الجميع الصغير و الكبير هي سلطة الكول سلو التي أصبح الجميع يذهب إلى المطاعم لتناول هذه السلطة الرائعة التي تتكون من مجموعة من الخضروات المفيدة والمغذية جدًا، ويتم إضافة صوص رائعة يميزها وسنقدم لكم مكونات تحضيرها وهي:
- نصف كوب من الكرنب الأخضر المقطع شرائح رفيعة جوليان.
- ربع كوب من الكرنب الأحمر المقطع شرائح رفيعة جوليان.
- 2 ثمرة جزر مبشورة.
- نصف كوب مايونيز.
- ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.
- نصف كوب من الزبادى.
- 2 ملعقة كبيرة من العسل الأبيض ( يمكن استبدالها بالسكر).
- ملعقة ونصف كبيرة من عصير الليمون.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون خشن.
طريقة عمل الكول سلو
- في البداية نقوم بتقطيع الخضروات، نأتي الكرنب الأخضر ونقوم بتقطيعها شرائح رفيعة جوليان.
- ثم نقوم بتقطيع الكرنب الأحمر شرائح رفيعة جوليان.
- بعد ذلك نقوم بوضعها في مصفاة.
- نقوم ببشر الجزر ناعم و نقوم بوضعه على الكرنب.
- نضيف عليهم القليل من الملح عليها ونتركها لمدة نصف ساعة ستلاحظين أن الخضروات بدأت بتطرد السوائل التي تحتوي عليها، هذه الخطوة سر من أسرار المطاعم ستجعل الخضروات متماسكة مثل المطاعم و أيضا ستجعل الخضروات تتشرب من الصوص بشكل أفضل.
- بعد ذلك نحضر الصوص نأتي بوعاء ونقوم بوضع المايونيز و الزبادي و عصير الليمون و السكر و الملح و الخل الأبيض.
- نقلب كافة هذه المكونات جيدًا مع بعضهم حتى يختلط و يمتزجا مع بعضهم ويصبح القوام ناعم.
- نقوم بإضافة الصوص على الخضروات بعد تصفية الماء رةو يقلبهم مع بعضهم جيدًا حتى يختلط ويمتزج مع بعضهم ويمتزج الخضروات مع الصوص.
- توضع سلطة الكول سلو في طبق التقديم.
بعد ذلك نقوم بوضعها في الثلاجة لمدة ساعة لكي يمتزج المكونات مع بعضهم.
- ثم تقدم للطعام بالصحة والهنا.
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