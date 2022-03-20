الطريقة الصحيحة لتحضير سلطة الكول سلو من المنزل مثل المطاعم بكل أسرارها

الطريقة الصحيحة لتحضير سلطة الكول سلو من المنزل بكل أسرار المطاعم، حيث تعد هذا النوع من السلطة من أشهر وأطعم الوصفات التي يتم تقديمها في المطاعم و المحلات واشتهرت كثيراً في الفترة الأخيرة جدًا، فهي من السلطات المغذية جداً فكل مكونات تحضير الخضروات لها فوائد كبيرة جداً، كما أنها من السلطات التي نالت إعجاب الجميع كل من تذوقها من الكبير والصغير ولهذا بدء جميع السيدات بالبحث عن طريقة تحضيرها من المنزل بكل أسرارها ستحضرين بيدك احلى طبق سلطة كلو سلو.

مقادير سلطة الكول سلو

هناك العديد من السلطات التي اشتهرت كثيرًا في المطاعم و المحلات و من ألذ هذه السلطات التي يعشقها الجميع الصغير و الكبير هي سلطة الكول سلو التي أصبح الجميع يذهب إلى المطاعم لتناول هذه السلطة الرائعة التي تتكون من مجموعة من الخضروات المفيدة والمغذية جدًا، ويتم إضافة صوص رائعة يميزها وسنقدم لكم مكونات تحضيرها وهي:

نصف كوب من الكرنب الأخضر المقطع شرائح رفيعة جوليان.

ربع كوب من الكرنب الأحمر المقطع شرائح رفيعة جوليان.

2 ثمرة جزر مبشورة.

نصف كوب مايونيز.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

نصف كوب من الزبادى.

2 ملعقة كبيرة من العسل الأبيض ( يمكن استبدالها بالسكر).

ملعقة ونصف كبيرة من عصير الليمون.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون خشن.

طريقة عمل الكول سلو