طريقة عمل كريم النشا وماء الورد لتفتيح البشرة وتبييضها خلال 3 أيام

طريقة عمل كريم النشا وماء الورد، هناك الكثير من الكريمات المنزلية المكونة من مواد طبيعية والتي يتم تحضيرها بغرض العناية بصحة وجمال بشرة الوجه والجسم، وقد يترأس كريم النشا وماء الورد ضمن قائمة أفضل أنواع الكريمات الطبيعية التي تعزز من تفتيح وتبييض البشرة وتوحيد لونها، وجعلها نظيفة وصحية خالية من أي عيوب تؤثر على إطلاله البشرة الجمالية، وهذا بفضل الفوائد المذهلة الذي يتمتع بها كلا من دقيق النشا وماء الورد.

طريقة عمل كريم النشا وماء الورد

يدخل النشا وماء الورد في صناعة العديد من المستحضرات التجميلية ومنتجات العناية بصحة وجمال البشرة، وهذا لأن ماء الورد يعتبر تونر طبيعي للبشرة يساهم في تطهيرها من الأتربة والغبار وإزالة آثار المكياج والشوائب، وبالتالي العمل على تنقية البشرة وجعلها متألقة ونضرة، كذلك دقيق النشا من أهم المغذيات الطبيعية الفعالة في تفتيح البشرة وإزالة البقع والحبوب الداكنة التي تصيبها، ومن خلال ما يلي أهم مكونات وخطوات طريقة عمل كريم النشا وماء الورد المنزلي:

تحضير بولة متوسطة الحجم ويمزج فيها ملعقة كبيرة من النشا مع ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

خلط العسل مع النشا جيداً مع إضافة قطرات بسيطة من ماء الورد وزيت اللوز الحلو.

مزج المكونات مع بعضها جيداً ثم يضاف إليهم كوب من الحليب السائل مع التقليب للحصول على قوام كريمي ناعم.

تحضير علبة كريم متوسطة محكمة الغلق ويتم سكب مزيج الكريم فيها ويحتفظ بها في الثلاجة.

يستخدم الكريم من خلال أخذ كمية بسيطة جدا منه وتوضع على البشرة وتدلك بها جيداً حتى تتغلغل بين خلايا وأنسجة الجلد.

ترك الكريم على البشرة لمدة ربع ساعة قبل أن تشطف بالماء البارد والغسول.

يفضل استخدام كريم النشا وماء الورد مرة واحدة كل يوم في الصباح للحصول على بشرة نضرة ومشرقة ناصعة البياض.

فوائد كريم النشا وماء الورد