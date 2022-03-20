كعك العيد الجاهز وأسرار نجاحه بالمقادير والمكونات المضبوطة

كعك العيد الجاهز بكل التكات والأسرار التي سوف تساعدك في نجاح الكحك، والتي تبحث عنها كل ربة منزل، من أجل عمل الكحك في المنزل مثل الجاهز تماما، يعد كعك العيد أو كما يعرف في مصر باسم الكحك، هو نوع من أنواع المخبوزات المتعلقة بمظاهر الاحتفال بعيد الفطر المبارك، ترجع هذه العادة إلى العهد المصري القديم، ويتم تشكيله بأشكال دائرية ذات نقوش صغيرة، كما يرتبط اسمه بالعيد (كحك العيد)، وعادة ما يرتبط إعداد الكعك بالمناسبات السعيدة مثل الأفراح، فهو مظهر من مظاهر الفرح والاحتفال عند المصريين منذ قديم الأزل، ويطلق عليه في البلدان الأخرى الكعك.

المكونات والمقادير

مقدار 500 جرام من الطحين الأبيض.

ملعقة صغيرة من ريحة الكحك.

نصف ملعقة صغيرة من الملح الناعم.

عدد ثلاثة ملاعق صغيرة من السمسم المحمص.

مقدار 200 جرام من السمن.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ماء فاتر للعجن مقدار كوب أو حسب الحاجة للعجن.

ملعقة صغيرة من السكر.

سكر بودرة ناعم.

عدد 2 ملعقة كبيرة من السمن.

عدد ثلاثة ملاعق كبيرة من السمسم.

نصف كوب من الدقيق.

نصف كوب من العسل. (الأبيض أو الأسود)

طريقة عمل كعك العيد الجاهز بالخطوات