نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كعك العيد الجاهز وأسرار نجاحه بالمقادير والمكونات المضبوطة في المقال التالي
كعك العيد الجاهز بكل التكات والأسرار التي سوف تساعدك في نجاح الكحك، والتي تبحث عنها كل ربة منزل، من أجل عمل الكحك في المنزل مثل الجاهز تماما، يعد كعك العيد أو كما يعرف في مصر باسم الكحك، هو نوع من أنواع المخبوزات المتعلقة بمظاهر الاحتفال بعيد الفطر المبارك، ترجع هذه العادة إلى العهد المصري القديم، ويتم تشكيله بأشكال دائرية ذات نقوش صغيرة، كما يرتبط اسمه بالعيد (كحك العيد)، وعادة ما يرتبط إعداد الكعك بالمناسبات السعيدة مثل الأفراح، فهو مظهر من مظاهر الفرح والاحتفال عند المصريين منذ قديم الأزل، ويطلق عليه في البلدان الأخرى الكعك.
المكونات والمقادير
- مقدار 500 جرام من الطحين الأبيض.
- ملعقة صغيرة من ريحة الكحك.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح الناعم.
- عدد ثلاثة ملاعق صغيرة من السمسم المحمص.
- مقدار 200 جرام من السمن.
- ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- ماء فاتر للعجن مقدار كوب أو حسب الحاجة للعجن.
- ملعقة صغيرة من السكر.
- سكر بودرة ناعم.
- عدد 2 ملعقة كبيرة من السمن.
- عدد ثلاثة ملاعق كبيرة من السمسم.
- نصف كوب من الدقيق.
- نصف كوب من العسل. (الأبيض أو الأسود)
طريقة عمل كعك العيد الجاهز بالخطوات
- نقوم بخلط كلا من الدقيق مع كلا من ريحة الكحك وإضافة رشة الملح والسمسم المحمص.
- بعد ذلك نحضر قدر مناسب ونقوم بقدح مقدار ربع كيلو من السمن على نار متوسطة الحرارة.
- ومن ثم نقوم بإضافة الدقيق إلى السمن مع التقليب المستمر، حتى تمتزج معا جيدا، ومن ثم اتركي العجين حتى تبرد.
- ثم قومي بخلط الخميرة مع ملعقة من السكر في نصف كوب من الماء، وقلبيهم معا جيدا، ومن ثم اتركيها جانبا حتى تختمر.
- ومن ثم قومي بإضافة الخميرة إلى العجين، وقلبيهم معا جيدا، ومن ثم قومي بتغطية العجين، واتركيه حتى يرتاح ويختمر قليلا.
- احضري قوالب تشكيل الكعك، والمناقيش، ومن ثم احضري الحشو المفضل، كما يمكن أن يتم تسويتها سادة بدون حشو.
- ومن ثم قومي برص الكعك في قوالب التسوية، على درجة حرارة 180 درجة مئوية، حتى ينضح الكعك ويأخذ اللون الذهبي.
- بعد ذلك يوضع في أواني التقديم ويرش فوقه السكر البودر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كعك العيد الجاهز وأسرار نجاحه بالمقادير والمكونات المضبوطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.