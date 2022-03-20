بمكونات اقتصادية حضري فطائر البطاطس المقلية بلون ذهبي وقوام مقرمش

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فطائر البطاطس المقلية ، من ألذ الوجبات التي يمكن عملها داخل المنزل فهي من الوجبات الرائعة التي يمكن تقديمها في وجبة العشاء أو الإفطار، تعتبر من الوجبات الاقتصادية لأنها تتكون من مكونات بسيطة جداً وغير مكلفة، فلا يخلو بيت من البطاطس والبهارات فهما من المكونات الأساسية للوصفة كما أنها وجبة سريعة وبسيطة ولا تأخذ الكثير من الوقت، ففي خلال دقائق تكون جاهزة، وتعتبر طريقة تحضيرها سهلة جداً، كما أن هذه الوجبة تمتاز بقوام هش ورائع جداً يتميز بطبقة مقرمشة من الخارج وقوام طري من الداخل، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل فطائر البطاطس المقلية بأبسط الطرق وأبسط المكونات.
مكونات عمل فطائر البطاطس المقلية
تتكون فطائر البطاطس من مكونات اقتصادية سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ
- كيلو من البطاطس.
- 2 ملعقة من النشا.
- ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.
- نصف ملعقة من الزعتر.
- زيت للقلي
للحشو
- مكعبات من الجبن الموتزاريلا.
طريقة التحضير
يتم تجهيز فطائر البطاطس المقلية من خلال خطوات بسيطة وسهلة هي كما يلي:ـ
- نقوم تقشير البطاطس ثم تقطع إلي مكعبات صغيرة ثم تغسل جيداً بالماء.
- توضع البطاطس في وعاء ثم تغمر بالماء ثم نضيف إليها رشة من الملح ثم توضع على نار متوسطة حتي تسلق وتنضج.
- نخرج البطاطس من الوعاء بعد النضج، ثم تترك حتي تتصفى جيداً من الماء، ثم توضع في وعاء كبير.
- ثم نقوم بهرس البطاطس باستخدام شوكة الطعام حتي تصبح ناعمة ومتجانسة.
- نضيف إليها النشا ثم نضيف إليها البهارات الملح والفلفل الأسود والزعتر، ثم نقلب المكونات جيداً حتي يتجانس الخليط تماماً.
طريقة التشكيل
- نقوم بتشكيل الخليط إلي كرات متوسطة الحجم بحجم حبات الليمون الكبيرة.
- نقوم بعمل تجويف صغير داخل كل كرة ثم نضع في المنتصف مكعب من الجبن الموتزاريلا، ثم نغلق كرة البطاطس جيداً ثم نشكلها على شكل قرص.
- نكرر ذلك حتي ننتهي من كل الكمية، ثم نقوم بوضع الفطائر لمدة ربع ساعة داخل الثلاجة حتي تتماسك قليلاً.
- توضع مقلاة على النار ثم نضع بها قليل من الزيت ( كمية الزيت لا تغطي الفطائر)، ثم نتركها حتي تسخن على درجة حرارة متوسطة.
- توضع فطائر البطاطس داخل المقلاة ثم تترك حتي تأخذ لون خفيف، ثم نقلبها على الجهة الأخر حتي تأخذ نفس اللون.
- ثم تقلب من حين لآخر على الجانبين حتي تأخذ لون ذهبي فاتح.
- نخرجها من الزيت ثم توضع على مناديل مطبخ حتي تتخلص من الزيت وتتصفى تماماً.
- ثم تقدم وهي ساخنة بألف هنا وشفا.
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