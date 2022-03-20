نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو عندك كوباية شعرية وملعقتين نشا تعالي اقولك هنعمل بيهم اية مش هتبطلي تعمليها لولادك في المقال التالي
المهلبية بالشعرية، من أهم الوصفات التي من الممكن أن يتم عملها في البيت وبأقل الإمكانات وتعد نوع ممتاز من نواع الحلويات والتي من خلالها من الممكن أن يتم عمل أفضل نوع من أنواع الحلوى المتميزة، والتي يكون من السهل صنعها في البيت لعمل أفضل نوع من أنواع الحلويات البسيطة وسهلة التحضير ومن الممكن أن يتم عملها بمكونات بسيطة، وتلك المكونات تعمل على توفير أفضل قوام ملائم للمهلبية مع أفضل مذاق، ومن خلال ما يلي من تلك السطور المقبلة نعرض أهم المكونات الأساسية للوصفة مع بيان أهم طرق التحضير المتبعة لعمل هذا الصنف المميز من أنواع الحلوى المثالية.
مكونات إعداد حلوي المهلبية بالشعرية
المهلبية من الممكن أن يتم عملها بأكثر من طريقة ومن أهمها تلك الطريقة القادمة والتي نخص فيها بالذكر أهم لمعلومات عن أفضل المكونات التي تعطي أفضل مذاق حيث تعتبر وصفة المهلبية مغذية وبطعم ملائم، ومن الممكن المزج بين بعض المكونات المتميزة، والتي لها العديد من الفوائد ومنها توفر نسبة من البروتين والنشويات والفيتامينات في تلك الوصفة مما يجعلها من بين أهم الوصفات المغذية من أنواع الحلويات، والتي من المفيد أن يتم تقديمها للأطفال وتعد أيضا مفيدة ومفضلة للكبار، المكونات الأساسية والتي من خلالها من الممكن أن يتم عمل المهلبية بالشعرية ما يلي في النقاط القادمة:
- كوبان من الشعرية.
- كوبان من الحليب.
- ربع كوب من النشا.
- نصف كوب من السكر.
- ربع كوب من مكون لبن البودرة.
- ملعقة من الفانيليا.
- ملعقة من الزيت.
- ملعقة من السمن البلدي.
- قدر ملائم.
- أي نوع من المكسرات للتزيين.
طريقة تحضير حلوي المهلبية بالشعرية
من الممكن أن تقومي باتباع الخطوات الآتية لعمل المهلبية، والخطوات تكون كما يلي:
- الخطوة الأولى تكون باستعمال القدر الملائم لتحمير الشعرية بالسمن والزيت.
- بعد التحمير يتم وضع الحليب والسكر مع التقليب.
- وضع بقية المكونات بالتدريج مع التقليب المستمر، ومن ثم يكون الخليط جاهز على الطحن بالخلاط أو باستعمال الهاند بلندر.
- بعد ذلك يتم صب الخليط من المهلبية في البولات الملائمة.
- بعد وضع المهلبية بالبولات الملائمة تزين بالمكسرات
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