حلوى بدون دقيق أقراص جوز الهند اللذيذة بالفرن مع أحلى كوب شاي

أقراص جوز الهند ، من الحلويات الجميلة التي توصف بخفة قوامها وشكلها الذهبي الجميل، وطريقة تحضيرها سهلة وبسيطة وتستطيع جميع السيدات القيام بعملها في المنزل بكل سهولة بدل من شرائها من الخارج بأسعار غالية الثمن، وهى من أشهر أنواع الحلويات وكثير من الناس يفضلون تناولها دائما بجانب كوب من الشاي، وهى من الحلويات الرمضانية التي توضع على الموائد بشكل دائم، كما يمكن تقديمها في الأعياد والمناسبات، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل أقراص جوز الهند اللذيذة بطعم روعة ورائحة جميلة أحلى من الجاهزة.

مقادير عمل أقراص جوز الهند اللذيذة

تتكون الحلوى من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

بياض ٤ بيضات.

كوب من السكر.

٢ كوب ونصف من مبشور جوز الهند.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم اليوم طريقة تحضير أقراص جوز الهند اللذيذة بطعم روعة أحلى من الجاهزة بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر وعاء فارغ ونضع به بياض البيض ونخفق جيداً لمدة ٥ دقائق حتى يصبح الخليط هش مثل الرغوة. نقوم بإضافة السكر والفانيليا للخليط ونعيد الخفق مرة أخرى حتى يصبح الخليط فاتح اللون. بعد ذلك نقوم بإضافة جوز الهند للخليط ونقلب بواسطة ملعقة خشبية حتى يصبح الخليط مثل العجينة. نضع الخليط في كيس الحلواني ونقوم بتشكيل الخليط على حسب الأشكال التي ترغبين فيها. نقوم بوضع الصينية داخل الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها حتى تأخذ اللون الذهبي الجميل. نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً على الصينية، ثم نرص الأقراص على طبق التقديم ونقدمها بألف صحة وهنا.

نصائح عند عمل أقراص جوز الهند اللذيذة

توجد نصائح بسيطة تساعدك على عمل حلويات مضبوطة أحلى من الجاهزة بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يلي:-