نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضاع عمرنا بنقلي السمك غلط.. طريقة قلي السمك بدون ما يشرب نقطة زيت نهائياً هيبقي مقرمش وطعم ورائحة يجنن في المقال التالي
قلي السمك من أهم الخطوات التي من الممكن أن تستعمل للحصول على أفضل وصفة من نوع السمك المقلي وتعتبر تلك الطريقة من بين أهم الخطوات التي تيسر من عمل السمك بطريقة القلي ويكون بطعم مميز وقوام مقرمش وطعم متميز، ومن خلال الآتي في تلك الفقرات القادمة نقوم بذكر أهم المعلومات عن المكونات التي تعطي أفضل نتيجة للسمك المقلي، وتعزز من قرمشة السمك، ومن الممكن تحضير السمك وفق خطوات بسيطة وباستعمال الماء تحصلين على أفضل وصفة من السمك المقلي.
طريقة قلي السمك بدون ما يشرب نقطة زيت
القلي للسمك بالماء من أهم الوصفات التي تبحث عنها مختلف ربات البيوت ممن ترغبن في عمل كل جديد من الوصفات بالبيت، ومن خلال الآتي في تلك السطور نعرض المكونات التي من الممكن أن يتم خلطها مع الماء للحصول على خلطة ممتازة من الممكن استعمالها لقلي السمك، والحصول على السمك بطعم مميز مثل الجاهز في المحلات لعمل أصناف الأسماك الجاهزة، ومن أهم المكونات المستخدمة لعمل سمك مقلي باستعمال الماء ما يلي، اهم المكونات التي من الممكن أن تستخدم لعمل الوصفة ما يلي في النقاط القادمة:
- كيلو من السمك المراد قليه.
- كوب من لماء.
- ربع كوب من مكون النشا.
- كوب من الدقيق.
- ملح وفلفل.
- توابل السمك.
- زيت للقلي.
- مقلاة ملائمة.
- كمون مطحون.
كيفية قلي السمك بدون ما يشرب نقطة زيت
من الممكن أن تقومي بالتحضير للوصفة من خلال الاتباع لما يلي:
- الخطوة الأولى تكون بالتنظيف الجيد للسمك ومن ثم يتم غسله وتصفيته تماما من الماء بالاستعانة بورق المطبخ.
- يتم إحضار وعاء ملائم لخلط الدقيق مع النشا والماء والتوابل المختلفة.
- الآن خليط الماء جاهز تماما على الاستعمال.
- قومي بغمس السمك واحدة تلو الأخرى بخليط الماء، ومن ثم يتم التسخين لكمية من الزيت بالمقلاة الملائمة والبدء في قلي السمك.
- بعد الانتهاء من القلي لكل كمية السمك التي تتوفر لديك قومي باستعمال ورق المطبخ لتصفيته من الزيت.
- الخطوة التالية تكون بتقديم السمك مزين بالبقدونس ويمكن تقديم طبق أرز أو سلطة وبالهنا والشفا.
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