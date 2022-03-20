أكواب الأوريو اللذيذة أسهل وألذ الحلويات الباردة

تعتبر أكواب الأوريو من أطيب الحلويات التي تقدم باردة ولا تأخذ وقت طويل أو مجهود عند تحضيرها في المنزل، فهي سهلة وسريعة وتقدم في فصل الصيف كتحلية بسيطة للتخفيف من الحر، وتتميز بطعم طيب وشكل جميل فهي عبارة عن طبقات من البسكويت المطحون والكريمة وصوص الشوكولاتة اللذيذ، ودائماً تبحث الأمهات عن وصفات لعمل حلويات باردة سريعة التحضير في المنزل لأطفالهم ولكل أفراد الأسرة، لأن الحلويات الباردة محببة جداً للأطفال ويقبلون على تناولها بشكل كبير، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني على أسهل طريقة لعمل أكواب الأوريو ألذ وأطيب الحلويات الباردة.

مكونات أكواب الأوريو



سوف نقدم لكم المكونات التي نحتاجها لعمل أكواب الأوريو في المنزل، وهي كما يلي:-

18 قطعة بسكويت أوريو.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة السائلة ( 32 جرام).

كريمة الأوريو



نصف كوب من الدقيق الفاخر.

ربع كوب من النشا.

3 ملاعق كبيرة من السكر.

لتر من الحليب.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة (50 جرام).

عبوة ونصف من بودرة الكريم شانتيه (75 جرام).

6 قطع بسكويت أوريو مكسر.

صوص الشوكولاتة



2 كوب شوكولاتة غامقة.

كوب من كريمة الحلويات السائلة.

للتزيين

قطع بسكويت أوريو.

طريقة التحضير

يتم تحضير أكواب الأوريو بطريقة سهلة وسريعة كما يلي:-

أولاً نقوم بفصل طبقات بسكويت الأوريو من بعض ونأخذ الكريمة ونضعها في طبق، ثم نطحن البسكويت مع إضافة ملعقتين كبيرتين من الزبدة السائلة. لتحضير الطبقة الثانية: نضع نصف كوب من الدقيق وربع كوب من النشا وثلاث ملاعق كبيرة من السكر ولتر من الحليب في إناء عميق مع التقليب على البارد، ثم نرفع الخليط على النار ونقلب باستمرار حتى نحصل على قوام ثقيل وكريمي. ثم نطفئ النار ونضيف كريمة بسكويت الأوريو وملعقة صغيرة من الفانيليا وملعقتين كبيرتين من الزبدة وعبوة ونصف من الكريم شانتيه البودرة ونقلب جيداً. نترك الخليط يبرد قليلاً ثم نقوم بإضافة بسكويت الأوريو المكسر على الخليط مع التقليب. لتحضير صوص الشوكولاتة: نسخن كوب من الكريمة السائلة ونضيفها على كوبين من الشوكولاتة الغامقة مع التقليب حتى تذوب تماماً. نضع البسكويت المطحون في قاع الأكواب صغيرة ثم نضع طبقة من كريمة الأوريو ثم طبقة من صوص الشيكولاتة. تزين الأكواب بقطعة بسكويت على الوجه ثم ندخلها الثلاجة لحين التقديم.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة بدون كريمة

المكونات

3 ملاعق كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة كاكاو خام غير محلى.

ملعقة كبيرة نشا.

ربع ملعقة قهوة سريعة الذوبان.

كوب حليب.

ربع كوب شوكولاتة قطع.

طريقة التحضير