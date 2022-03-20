علاج الضرس الملتهب في البيت ، تتكون الأسنان والأضراس من طبقات من المينا ، وعاج صلب ، ونتوءات تسمى التيجان ، وطبقة من الأنسجة الرخوة ، وهي العصب المولي ، والتي تحتوي على أوعية دموية ومكونات أعصاب وأنسجة أخرى.

يرتبط التاج وحتى الجذر بجميع الأنسجة حول الجذر ، والعصب هو الأهم في تكوين السن والضرس ، فهو يجعل الضرس يبقى ويحافظ عليه لفترة أطول ، ويمكن للأسنان أيضًا البقاء على قيد الحياة بدون العصب.

يتأثر هذا العصب بالالتهاب بسبب اتصال السن بجميع الأنسجة المحيطة به ، وبسبب عدة أسباب ، يكون صاحب الضرس الملتهب مسؤولاً عن علاجه ، إذا كان بسبب عدم وجود الأدوية ، فإن الأشخاص اختراع أدوية بديلة تستخدم لمعالجة هذا الألم.

أسباب وأعراض التهاب اللثة يمكن أن تؤثر عدة عوامل لالتهاب الأسنان على أعصاب الأنسجة التي تحتوي على الأوعية الدموية ، وهي: التجاويف العميقة ، وتآكل التاج وطبقة المينا ، والتهاب الطبقة المكشوفة من عصب الأسنان وتعريضها للتسوس. . يمكن أن تسبب علاجات الأسنان المتكررة التهاب الأعصاب واللثة والأسنان.

طريقة علاج الضرس الملتهب في البيت