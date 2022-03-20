نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علاج الضرس الملتهب في البيت في المقال التالي
علاج الضرس الملتهب في البيت ، تتكون الأسنان والأضراس من طبقات من المينا ، وعاج صلب ، ونتوءات تسمى التيجان ، وطبقة من الأنسجة الرخوة ، وهي العصب المولي ، والتي تحتوي على أوعية دموية ومكونات أعصاب وأنسجة أخرى.
يرتبط التاج وحتى الجذر بجميع الأنسجة حول الجذر ، والعصب هو الأهم في تكوين السن والضرس ، فهو يجعل الضرس يبقى ويحافظ عليه لفترة أطول ، ويمكن للأسنان أيضًا البقاء على قيد الحياة بدون العصب.
يتأثر هذا العصب بالالتهاب بسبب اتصال السن بجميع الأنسجة المحيطة به ، وبسبب عدة أسباب ، يكون صاحب الضرس الملتهب مسؤولاً عن علاجه ، إذا كان بسبب عدم وجود الأدوية ، فإن الأشخاص اختراع أدوية بديلة تستخدم لمعالجة هذا الألم.
أسباب وأعراض التهاب اللثة يمكن أن تؤثر عدة عوامل لالتهاب الأسنان على أعصاب الأنسجة التي تحتوي على الأوعية الدموية ، وهي: التجاويف العميقة ، وتآكل التاج وطبقة المينا ، والتهاب الطبقة المكشوفة من عصب الأسنان وتعريضها للتسوس. . يمكن أن تسبب علاجات الأسنان المتكررة التهاب الأعصاب واللثة والأسنان.
طريقة علاج الضرس الملتهب في البيت
- بمجرد أن تلاحظ أن أضراسك منتفخة ومؤلمة ، يجب أن تتناول المضادات الحيوية بسرعة قبل أن تزداد المشكلة سوءًا.
- ضع كمادة باردة أو دافئة على الخد من الخارج مقابل المنطقة الملتهبة.
- تحضير محلول ملحي بإذابة ثلاث ملاعق كبيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ.
- ضع زيت القرنفل أو امضغ القرنفل المناسب أو ضع فصًا على ضرس مؤلم.
- ضع 3 قطرات من مستخلص الفانيليا على المنطقة الملتهبة لتخفيف الألم الناتج عن الالتهاب.
- تناول الليمون وركز على نقل قشوره إلى المناطق الملتهبة.
- باستخدام عشبة القمح كمسكن ومضاد حيوي ، قم بتطبيقه مباشرة على الأضراس المصابة.
- يمكن استخدام عصير عشبة القمح كغسول للفم وكذلك شطف الأسنان لأنه يمنع الالتهاب وتسوس الأسنان.
- تعتبر أوراق الجوافة المطبوخة رائعة في تخفيف الآلام الناتجة عن الالتهاب وعلاج الالتهاب نفسه.
- يعد مضغ أوراق السبانخ الخضراء من أكثر الطرق فعالية لعلاج آلام طحن الأسنان في المنزل.
- تستخدم رقائق البطاطس لتخفيف الالتهاب عن طريق وضعها على الأضراس المصابة لمدة 20 دقيقة.
- يمكن وضع كمية مناسبة من فيكرز على منشفة ورقية ، على الخد بالقرب من الأضراس ، ويمكن أن تساعد وسادة الشاي الساخنة على امتصاص الألم وتخفيفه.
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