طريقة عمل كيكة قرص عقيلي الكويتية بمكونات بسيطة وخطوات أسهل والنتيجة طعم رائع

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طريقة عمل كيكة قرص عقيلي ، يبحث الكثير من ربات المنازل عن طريقة كيكة قرص عقيلي الكويتية وأقراص الكيك المصرية لإعدادها بنفسها بالمنزل بدلًا من الشراء، لأن الكيك الخارجي يحتوي على مواد حافظة ضارة وتؤثر على الصحة، ولذلك تبحث عن طريقة عمل اقراص الكيك ولذلك دعونا نقدم لكم أكثر من طريقة للكيك تابعو معنا. طريقة عمل كيكة قرص عقيلي المكونات : نصف ملعقة هيل مطحون.

ثلاث بيضات.

اثنين كوب دقيق.

كوب ونصف سكر أبيض ناعم.

نصف ملعقة زعفران.

ربع كوب ماء ورد.

ربع كوب ماء.

حليب سائل نصف كوب.

نصف ملعقة خل.

ربع كوب زيت.

ملعقة ونصف بيكنج بودر.

نصف كوب سمسم. الطريقة: نحضر وعاء يضاف إليه السكر والبيض ويتم الخفق بالمضرب الكهربائي ثم يضاف إليهم الزيت والخل.

ويتم الخفق مرة أخرى ثم يسكب إليهم الحليب والزعفران ويتم الخفق ويضاف إليه الدقيق والبيكنج بودر.

يتم دهن الصينية بالطحينة بعد ذلك يرش عليها السمسم ويسكب عليها المزيج، ، ويمكن تسويتها عن طريقة صينية الكب كيك.

نقوم بتسخين الفرن ونضع الصينية بها ونتركها لكي تنضج الكيك وبعد النضج نخرجها من الفرن ونتركها لكي تبرد وتقدم بألف هنا. طريقة اقراص الكيك المصرية المكونات: واحد كوب حليب سائل.

اثنين كوب دقيق منخول.

تلت كوب زيت.

واحد ملعقة بيكنج بودر.

واحد ملعقة فانيليا .

اثنين بيضة.

ربع ملعقة ملح. الحشو: واحد ملعقة حليب.

ثلاثة ملاعق عجينة الكيك.

ملعقة كبيرة نوتيلا.

واحد ملعقة كاكاو. طريقة التحضير: أولا نقوم بإحضار إناء يكون واسع ويضاف إليه الفانيليا والسكر والبيض ويتم الخفق بشكل جيد.

ونستخدم المضرب الكهربائي في الخفق وبعد خفقه والحصول على قوام ناعم نضيف إلى المزيج كوب من الحليب.

ونستمر مرة آخرى في الخفق وبعد ذلك نأخذ اتنين ملعقة ونتركهم جانبًا ونضيف للمزيج الزيت.

بعد ذلك يضاف الدقيق تدريجيًا للمزيج ونضيف رشة الملح والبيكنج بودر ويتم الخفق.

ولعمل خليط الكاكاو نحضر ملعقتين الخليط ويضاف إليهم الحليب و الكاكاو ويتم التقليب الجيد ونضع المزيج بكيس حلواني.

نحضر صينية يتم دهنها بالزيت ثم يرش عليها الدقيق ونوضع بالصينية نصف كمية الخليط.

ونضع بالمنتصف خليط الكاكاو ونضع باقي كمية الخليط مع التقليب وبعد ذلك يتم تشغيل الفرن.

وبعد أن تسخن نضع الصينية بالفرن على درجة حرارة 180 مئوية ونترك الصينية بالفرن لمدة عشر دقائق.

وبعد أن تنضج نخرج الصينية من الفرن ونتركها لكي تبرد بشكل تام، وبعدها نحضر كوب كبير ويتم تقطيع الكيك لدوائر.

ومن ثم نضع على كل قرص نوتيلا ويتم لصقه بقرص آخر وتكرر تلك الخطوة حتى الأنتهاء من الكمية. عمر شويل - جدة طريقة عمل كيكة قرص عقيلي الكويتية بمكونات بسيطة وخطوات أسهل والنتيجة طعم رائع - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل كيكة قرص عقيلي الكويتية بمكونات بسيطة وخطوات أسهل والنتيجة طعم رائع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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