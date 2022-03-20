بنصف كوب من الزبدة اعملي الكيكة الرخامية بطعم رائع ومميز في البيت

تعد الكيكة الرخامية من الحلويات الشهية التي يقبل عليها الكثيرين من الصغار والكبار، فكثير من الأمهات يردن تحضير أشكال مختلفة ومميزة من الكيك، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضيرها بسهولة في البيت، ويمكن تناول هذه الكيك على الإفطار بجانب كوب من الشاي أو كوب من اللبن، كما تتكون هذه الكيك من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الدقيق والبيض والكاكاو ويعرف عن البيض بفوائده الكثيرة للجسم، كما أنها سريعة في التحضير، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل الكيكة الرخامية الشهية في البيت مثل الجاهز.

مقادير عمل الكيكة الرخامية

تحتوي الكيكة الرخامية على عدة مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

كوب من السكر.

٣ حبات من البيض.

رشة من الملح.

٣ ملاعق من الفانيليا.

٢ كوب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

نصف كوب من الزبدة.

كوب من اللبن.

ملعقة كبيرة من الكاكاو.

طريقة الإعداد والتحضير

لتحضير الكيكة الرخامية بطريقة ناجحة يجب إتباع هذه الخطوات هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بخلط السكر مع نصف كوب من الزبدة ونقلبهم جيداً. بعد ذلك نقوم بإضافة البيض والفانيليا مع الحليب، ثم نقوم بإضافة الدقيق مع البيكنج والملح ونستمر بالخلط حتى نحصل على خليط متجانس. ثم نقوم بإضافة خليط البيض إلى خليط السكر ونستمر بالخلط حتى نحصل على خليط ممزوج تماماً. بعد ذلك نقوم بسكب نصف الخليط في قالب غير قابل للإلتصاق، ثم نقوم بإضافة الكاكاو إلى النصف الأخر ونسكبه بداخل قالب الكيك مع الخلط حتى يمتزج. ثم ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة لمدة لا تقل عن ٢٠ دقيقة حتى تنضج مع اختبارها باستخدام خلة. بعد ذلك نخرجها من الفرن ونتركها لتهدأ قليلاً، بعد ذلك نقطعها ونضعها على طبق التقديم وتصبح جاهزة للتقديم. وبهذا نكون قد قدمنا أحلى كيكة رخامية لأحلى مشاهدين ومتابعين وبالهنا والشفا.

طريقة عمل صوص الشكولاتة

سوف نقدم طريقة تحضير بسيطة لعمل صوص الشكولاتة هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

نحضر وعاء عميق ونقوم بخلط الكاكاو والسكر ونقلبهم جيدا.

بعد ذلك نقوم بوضع الماء بشكل تدريجي ثم نضيف الحليب مع التقليب المستمر ونضعه على نار هادئة مع التقليب.

في هذا الوقت نقوم بتسييح الزبدة ووضعها على الخليط لتعطيه لمعان بعد ذلك تصبح جاهزة للاستخدام.

نصائح لنجاح الكيك الهش

هناك عدة نصائح يجب مراعاتها لنجاح الكيك في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-