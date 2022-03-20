نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كفتة البرغل بكمية كبيرة بطعم ورائحة الكباب وجبتلكم الأسرار اللي تخليها متساكة ولا تفك من الشيش في المقال التالي

طريقة عمل كفتة البرغل مذاق جيد مثل كفتة الحاتي يمكن لكل ربة منزل صنع كفتة البرغل لحفلات الزفاف والاحتفالات والأعراس والمهرجانات والبهجة، إنه متماسك وكيفية الحفاظ عليه دون إزعاج بالإضافة إلى أن ربة المنزل تحاول دائمًا إعداد كل الطعام الذي تحبه أسرتها في المنزل، والحفاظ على الطعام نظيفًا ورائحته مثل القهوة الساخنة البرغل أحد الأطعمة لجميع أفراد الأسرة الصغار والكبار تصلح كوجبة قائمة بذاتها مع رقائق البطاطس وصلصة لذيذة أو كاتشب حيث يتم تقديمها على الغداء وأحيانًا مع الأطعمة الأخرى وكذلك على الغداء الطبق الرئيسي بجوار المأدبة. طريقة عمل كفتة البرغل مقادير الكفتة بالبرغل: 1/4 كوب برغل.

1 كيلو من اللحم المفروم.

عدد 2 بصلة متوسطة الحجم، مفرومة في الكبة أو مبشورة ناعم جدًا.

رشه جوزة الطيب.

ملح.

فلفل أسود.

سكر.

عدد 1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

زيت.

ماء بصل.

بقدونس للتزين.

شرائح ليمون، وشرائح بصل، وشرائح طماطم للتزين. طريقة تحضير كفتة البرغل المشوية أولاً اغسلي البرغل دون نقعه. نقطع البصل ونضعه في مصفاة ونعصر الماء ونضع ماء البصل جانبًا.

نأخذ وعاء من اللحم المفروم ونضيف البصل المفروم ونقلب جيدا.

أضيفي البرغل إلى وعاء اللحم أيضًا واخلطيهم جيدًا.

الخطوة التالية هي إضافة التوابل في وعاء اللحم، الملح، السكر، الفلفل الأسود، جوزة الطيب، مسحوق الخبز، إضافة واحدة تلو الأخرى وتخلط جيداً.

اعجن اللحم بالمكونات المضافة لمدة 10 دقائق على الأقل حتى تصبح جميع المكونات متجانسة.

نأخذ وعاءً من ماء البصل نضيف كمية قليلة من الزيت ونحضر الكباب ونبلل بماء البصل ونبلل يديك أثناء قلي الكفتة.

واحدة من أهم طرق الخبز هي أن كرات اللحم يجب أن تكون مجوفة من الداخل للمساعدة في الحصول على تسطيح جيد سواء على الفحم أو على الفرن.

أخيرًا ضعي أسياخ الكفتة على الفحم أو رصها في صواني وضعها على شواية الفرن.

تقدم الطبق ورتبت أعواد البقدونس والأوراق مزينة بشرائح الليمون والطماطم من الجانبين ولفيت أصابع الكفتة. عمر شويل - جدة طريقة عمل كفتة البرغل بكمية كبيرة بطعم ورائحة الكباب وجبتلكم الأسرار اللي تخليها متساكة ولا تفك من الشيش - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل كفتة البرغل بكمية كبيرة بطعم ورائحة الكباب وجبتلكم الأسرار اللي تخليها متساكة ولا تفك من الشيش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.