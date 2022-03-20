نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسرعة الصاروخ.. تنظيف البط من الزفارة والريش الصغير بمكون ميخطرش علي بالك يجعلها ناصعة البياض في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنظيف البط من الزفارة، من الممكن لكل ربة منزل أن تقوم بالتنظيف التم للبط من أي زفارة أو ريش قصير من خلال الاتباع لخطوات بسيطة، وتلك الخطوات تعمد يشكل أساسي على مكونات بسيطة، وتلك المكونات لها القدرة على التنقية التامة للجلد من أي روائح سيئة، والتخلص من تواجد الريش الناعم والزغب المؤثر بالسلب على مستوى نظافة البط ومختلف الأنواع من الدواجن ويجب أن ننوه عن أن تلك الخطوات لت تعد صالحة فقط للدواجن من البط فقط ولكن من الممكن أن تستخدم أيضا مع الفراخ من كل أنواعها فهذا ما يحد من أي زفارة بالفراخ، ومن الممكن بعد ذلك الطهي لكل أنواع الدواجن وفي أقل وقت ممكن وبدون أي رائحة غير مرغوبة للدجاج أو البط.

طريقة تنظيف البط من الزفارة

هناك العديد من الطرق والتي من الممكن أن تلجأ لها كل ربة بيت للتخلص تماما من أي رائحة غير مرغوبة في البط من خلال أن تستعمل مكونات غذائية من الممكن أن تعطي أفضل نتيجة لتنظيف البط أو تنظيف الدجاج والتخلص تماما من أي زغب بالبط باستعمال الدقيق، أو الردة، أو الملح أو استعمال الليمون، وكلها طرق بسيطة جدا ومتاحة أمام كل ربة منزل ترغب في أن تنظف الدجاج والبط بأفضل مستوى.

تنظيف البط باستعمال مكون الملح

أفضل طريقة من الممكن أن تلجأ كل ربة بيت لها لتنظيف كامل للدواجن من الخارج، ومن أهم خطوات التنظيف ما يلي في النقاط القادمة:

الخطوة الأولى تكون باستعمال وعاء ملائم.

بعد ذلك يتم وضع البطة بالوعاء وغسلها بشكل جيد.

بعد ذلك تصفى البطة، ويتم فركها جيد بالملح.

الملح يعمل على إزالة الريش تماما.

يزيل الملح أي زفارة بالبطة ويسهل طهيها.

طريقة تنظيف البط بالردة

الردة من الممكن أن تزيل أي ريش أو أي رائحة زفارة، والتخلص تماما مما قد يتواجد من ريش دقيق صعب الإزالة، ومن الممكن أن يتم فرك جلد البطة بشكل جيد باستعمال نصف كوب من الردة مع الإزالة لأي ريش تماما من الجلد والتخلص من لزفارة وغسل البطة بعد ذلك ونقعها بالماء والخل.

تنظيف البط من الريش والزفارة يحتاج الي الكثير من الوقت فهناك الكثير من السيدات تبحث عن طريقة للتخلص من زفارة البط والتخلص من الريش الصغير لذا قد منا لكي سيدتي من خلال الفقرات السابقة من المقال طرق مختلفة يتم من خلالها تنظيف البط من الزفارة والريش الصغير في اسرع وقت بدون بذل