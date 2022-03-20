بمكونات بسيطة.. اصبغي حواجبك بالقرنفل وزيت الزيتون مثل صالون التجميل تماماً

صبغ الحواجب بالقرنفل، نستطيع صبغ الحواجب بزيت الزيتون والقرنفل، حيث يعد هذا النوع من الصبغات من أشهر أنوع الزيوت الطبيعية لأنه يحتوي علي مواد طبيعية ومفيدة أيضاً للشعر والبشرة وله تأثير إيجابي على صحة الجسم، كما إنه يستطيع علاج كثير من الأمراض الجلدية والصحية ايضاً، وذلك بسبب احتوائه على خواصه الطبية المميزة التي تقوم على تسكين الألم، ويوجد للقرنفل كثير من الفوائد الأخرى مثل صبغة الحواجب وتغليظها أو تكثيفها، وكذلك يدخل القرنفل وزيت الزيتون في كثير من مستحضرات التجميل، كما نستخدمه في المطبخ لأغراض الطهي لأنه يقوم بإعطاء الأكل مذاقاً مميزاً ولذيذاً وشهياً في نفس الوقت، نقدم لكم في هذا المقال طريقة عمل صبغة الحواجب بالقرنفل وزيت الزيتون، نرجو أن تنال إعجابكم.

صبغ الحواجب بالقرنفل وزيت الزيتون

بما أن القرنفل يستخدم في ملء الفراغات في شعر الحواجب وتلوينها، وهذا يعود لخواص القرنفل الغني بالمركبات الطبيعية والفيتامينات التي تقوم بتقوية وتغذية جذور وبصيلات الشعر، كذلك يقوم بتغذية الحواجب بشكل مذهل ستنبهرون من النتيجة وذلك لو قمنا بإضافة بعض قطرات من زيت الزيتون مع القرنفل.

المكونات

كوب صغير(فنجان) من زيت الزيتون.

بعض عيدان القرنفل السابق تحميصها وطحنها.

طريقة الاستخدام

نضع كمية القرنفل المطحونة طحناً جيداً بالمطحنة الكهربائية في إناء صغير.

نقوم بوضع زيت الزيتون على القرنفل في الوعاء.

ثم نقوم بخلط المكونات جيداً باستخدام معلقة خشبية صغيرة.

نحضر سلاكه الأذن أو ماسكرا قديمة ونقوم بتنظيفها جيداً وتعقيمها.

نغمس الماسكرا في الخليط ثم نقوم بتمشيط الحواجب برفق لنضع الخليط علي الحواجب بطريقة متناسقة.

نترك الخليط على الحواجب لمدة ربع أو ثلث ساعة تقريباً.

ثم نقوم بعد ذلك بغسل الحواجب جيداً بالماء والصابون لنتأكد من إزالة الصبغة بالكامل.

يمكن أيضاً تكرار الصبغة بالطريقة السابقة مرة كل أسبوع علي الأقل، لنحصل على اللون المطلوب.

صبغ الحواجب بالقهوة

يتم مزج ملعقتين من القهوة مع ملعقة من النسكافيه، ويتم خلطهم مع بعض جيداً باستخدام زيت الزيتون.

يجب تظبيط الحواجب بالمشط، ثم باستخدام ماسكار يتم وضع الصبغة على الحواجب بشكل صحيح.

يتم ترك الصبغة لمدة نصف ساعة على الحواجب للحصول على اللون البني، ثم تمسح بواسطة القطن ثم تغسل بالماء.

لاحظي النتيجة بعد غسل الحواجب.

بهذا نكون قد قدمنا لكم طريقة سهلة جداً ومفيدة بشكل مذهل لصبغ الحواجب بمواد طبيعية ومفيدة للغاية، نتمنى أن تنال أعجابكم، ولمزيد من الوصفات نرجو ترك تعليق وسنقوم بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن، دمتم في أمان الله.