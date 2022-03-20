لبياض فوري اعملي ماسك الأرز لتفتيح البشرة وجعلها بيضاء كالثلج

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يعد ماسك الأرز من الماسكات القوية في تفتيح البشرة وجعلها بيضاء كالثلج، فكثير من الفتيات والسيدات يبحثن عن طرق طبيعية لتفتيح البشرة وإزالة خلايا الجلد الميتة والحصول على بشرة نقية ومشرقة خالية من العيوب والشوائب، وهنا سوف نقدم طريقة بسيطة لتحضير هذا الماسك بسهولة في البيت دون الحاجة لشراء ماسكات باهظة الثمن، كما يتكون هذا الماسك من مكونين فقط وهما الأرز والحليب، ويعرف عن الأرز بفوائده الكثيرة للبشرة كما أن الأرز سر جمال اليابانيات، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك الأرز السحري للتفتيح.
فوائد الأرز المطحون للبشرة
هناك عدة فوائد للأرز المطحون على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- يساعد الأرز على تبييض البشرة والتخلص من حب الشباب وتنعيم البشرة وتلطيفها.
- يزيل خلايا الجلد الميتة ويعطي نضارة للبشرة.
- يخفف من علامات الشيخوخة والعلامات والتجاعيد بسبب وجود مضادات الأكسدة بالأرز.
- يغلق المسامات ويحافظ على رطوبة البشرة وينتج الكولاجين.
مكونات عمل ماسك الأرز للتفتيح
للحصول على بشرة بيضاء يجب توافر بعض المكونات البسيطة الغير مكلفة لتحضير ماسك الأرز للتفتيح هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- ٤ ملاعق من الحليب.
- نصف كوب من الأرز.
خطوات الإعداد والتحضير
لتحضير ماسك الأرز للتفتيح يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة للحصول على بشرة مشرقة هيا بناء نتعرف عليها وهي كما يلي:-
- نحضر المطحنة ونقوم بوضع الأرز ونطحنه جيداً حتى نحصل على مسحوق ناعم.
- بعد ذلك نضعه في وعاء عميق ونقوم بخلط مسحوق الأرز مع الحليب مع التقليب حتى تتجانس المكونات.
طريقة الاستخدام
سوف نقدم طريقة سهلة لتطبيق ماسك الأرز السحري للتفتيح هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-
- نحضر ماسك الأرز ونقوم بغسل الوجه جيداً بالماء الفاتر للتخلص من الدهون والشوائب.
- بعد ذلك نقوم بوضع الماسك على البشرة ونتركه لمدة لا تقل عن ٣٠ دقيقة حتى تمتصه البشرة.
- ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ، مع تكرار هذا الماسك ثلاث مرات بالأسبوع.
- فهذا الماسك يعمل على تفتيح البشرة وإعطاءها الحيوية واللمعان وجعلها بيضاء كالحليب.
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