طول عمرنا بنقطع الكرنب غلط.. فكرة عبقرية لتقطيع وسلق الكرنب بسرعة الصاروخ هتعملي 7 كرنبات في دقائق

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فكرة عبقرية سلق الكرنب بدون ماء من أهم ما تبحث عنه كل ربة منزل لها الرغبة في أن تنجز مختلف مهام مطبخها من خلال خطوات بسيطة، ومن خلال الآتي في تلك الفقرات القادمة نتحدث بالتفصيل عن أهم المعلومات عن الطريقة التي من خالها من لممكن أن يتم سلق الكرنب بكل سهولة ومن دون الماء حيث تعتبر تلك الطريقة المميزة من بين أهم الطرق التي من خلالها يتم سلق الكرنب بسرعة الصاروخ ومهما بلغت الكمية.
فكرة عبقرية سلق الكرنب بدون ماء
سلق الكرنب بدون ماء من الممكن عبر خطوات بسيطة أن يتم ولا تكون هناك أي حاجة لاستعمال أي قطرة ماء فقط بعض الخطوات البسيطة ستوفر لك أهم ما يجب أن يكون عليه الورق من درجة لطراوة التي يكتسبها نتيجة السلق، ومن خلال نما يلي نوضح أهم خطوات السلق ولكن ليس بالماء السلق فقط بالميكرو ويف وباتباع خطوات بسيطة يمكنك السلق للورق وفي منتهى السرعة.
خطوات لسلق الكرنب بدون ماء
لسلق الكرنب بدون ماء بسرعة مذهلة من الممكن أن تتبعي تلك الخطوات القادمة والتي ستيسر عليك القيام بخطوة الحشو بعد ذلك للورق، ومن أهم الخطوات التي من الممكن أن تتبعها ربة المنزل ما يلي:
- السلق لورق الكرنب بدون ماء تطلب في البداية أن يتم التقطيع للورق بكل سهولة من خلال سكين ملائم مع إزالة الرأس تماما وتقطيع الورق لمربعات.
- الخطوة التالية هي أن يتم السلق للكرنب بعهد أن يوضع في الأكياس الحرارية ومن ثم يتم وضع الكرنب به مع إحكام الغلق وبعدها يتم وضع الكيس بالميكرو ويف.
- خمس دقائق فقط تحتاجينها حتى تتم خطوة التسوية للورق في الميكرو ويف، ومن ثم يتم إخراج الكيس الحراري.
- لا بد من التقليب للورق ثم إعادة إدخاله للميكرو ويف إذا تتطلب الأمر ذلك.
- الطرقة سريعة جدا ومن الممكن أن يتم إدخال الكرنبة بالكامل ومن ثم يتم السلق خلال دقائق إذا ما كان الحجم الخاص بالميكرو ويف يستوعب حجم الكرنبة كاملة.
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