بأسرار الكوافيرات.. طريقة صبغ الشعر بالقهوة والكاكاو للحصول على لون بني غزالي وتغطية مثالية للشيب

صبغ الشعر باللون البني الغزالي بالقهوة والكاكاو من أهم الوصفات والطرق التي من خلالها يكون من السهل الحصول على أفضل درجة من اللون البني الغزالي حيث تفضله مختلف الفتيات، ومن خلال تلك السطور المقبلة نعرض أهم ما يتعلق بالمكونات التي من الممكن أن تتفاعل مع القهوة والكاكاو لتعطي أفضل لون للشعر بدون أي مواد غريبة تضاف على الخليط.

صبغ الشعر باللون البني الغزالي بالقهوة والكاكاو

صبغ الشعر باستخدام مكونات طبيعية بسيطة متوفرة بكل المنازل مثل القهوة مع الكاكاو خلطة طبيعية تعمل على إكساب الشعر اللون البني وبدون الحاجة لأي مكونات تكون غير طبيعية، وعن طريق الاستعانة ببعض المكونات التي لها القدرة على أن تكسب الشعر الرطوبة والتي من الممكن أن تكفيه لك يظهر بالمظهر الأفضل والأكثر حيوية من الممكن أن يتم خلطها مع القهوة مع بعض المكونات الأخرى الصابغة للشعر وهذا يعمل بشكل ملحوظ على التحسين من مظهر الشعر ونموه أيضا.

مكونات لصبغ الشعر باللون البني الغزالي بالقهوة والكاكاو

من الممكن استعمال المكونات الآتية للحصول على الخليط الناعم المثالي والخالي من أي تكتلات ومن أهم تلك المكونات الصابغة للشعر مع القهوة ما يلي:

ملعقة صغيرة من القهوة.

ملعقة من مكون الكاكاو الخام.

ملعقة صغيرة من الحناء.

ملعقتان من مكون الماء الفاتر.

ملعقة صغيرة من الخل.

ملعقة فازلين.

ملعقة زيت الزيتون.

ملعقة نشا.

طريقة التحضير للوصفة

من الممكن أن يتم التحضير للوصفة من خلال اتباع خطوات بسيطة تعتمد على المكونات السابقة مع اتباع الآتي في تلك النقاط المقبلة: