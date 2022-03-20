أفضل طريقة إعداد المعمول البيتي بالتمر.. بالخطوات والمقادير بالتفصيل

أفضل طريقة إعداد المعمول البيتي، يعد المعمول البيتي من اشهى وأفضل أنواع المخبوزات ذات المذاق الطيب والشهي، والذي يمتاز بأنه خفيف للغاية على المعدة وهش يذوب في الفم، لذلك تسعى كل سيدة من أجل تحضيره في بيتها من أجل إسعاد أولادها وأسرتها، فيمكنك تناول المعمول مع الشاي أو القهوة، بالإضافة إلى أنه يعد من أكثر أنواع المخبوزات التي تقدم في الكثير من المناسبات، وذلك على النحو الآتي.

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مقادير عمل المعمول البيتي

بالترتيب سوف نذكر لكم أهم المكونات المطلوبة واللازم من أجل إعداد المعمول البيتي:-

في البداية إحضار كيلو واحد من الدقيق.

إحضار مقدار ربع كيلو من الزبدة.

إحضار ملعقتان من السمنة الفلاحي.

إحضار نصف كوب من الزيت النباتي.

إحضار سبع ملاعق من الحليب البودر.

إحضار ملعقتان من السكر البودرة.

إحضار ملعقة واحدة من البيكنج بودر.

إحضار ملعقة واحدة من الملح.

طريقة عمل المعمول

عليك اتباع الخطوات التالية بالترتيب في حال انك رغبت في إعداد المعمول بشكل سهل، وذلك على هذا الشكل: