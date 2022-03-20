أفضل طريقة إعداد المعمول البيتي بالتمر.. بالخطوات والمقادير بالتفصيل

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أفضل طريقة إعداد المعمول البيتي، يعد المعمول البيتي من اشهى وأفضل أنواع المخبوزات ذات المذاق الطيب والشهي، والذي يمتاز بأنه خفيف للغاية على المعدة وهش يذوب في الفم، لذلك تسعى كل سيدة من أجل تحضيره في بيتها من أجل إسعاد أولادها وأسرتها، فيمكنك تناول المعمول مع الشاي أو القهوة، بالإضافة إلى أنه يعد من أكثر أنواع المخبوزات التي تقدم في الكثير من المناسبات، وذلك على النحو الآتي.
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مقادير عمل المعمول البيتي
بالترتيب سوف نذكر لكم أهم المكونات المطلوبة واللازم من أجل إعداد المعمول البيتي:-
- في البداية إحضار كيلو واحد من الدقيق.
- إحضار مقدار ربع كيلو من الزبدة.
- إحضار ملعقتان من السمنة الفلاحي.
- إحضار نصف كوب من الزيت النباتي.
- إحضار سبع ملاعق من الحليب البودر.
- إحضار ملعقتان من السكر البودرة.
- إحضار ملعقة واحدة من البيكنج بودر.
- إحضار ملعقة واحدة من الملح.
طريقة عمل المعمول
عليك اتباع الخطوات التالية بالترتيب في حال انك رغبت في إعداد المعمول بشكل سهل، وذلك على هذا الشكل:
- عليك القيام أولا بوضع السمن والزيت في إناء على نار هادئة حتى تبدأ في الذوبان.
- نضع الدقيق ونستمر في التقليب ومن ثم ننزل بباقي المقادير الموجودة، ونقلبها جيدا.
- نضيف إلى الخليط السابق القليل من الماء بشكل تدريجي.
- بعد ذلك نترك العجينة حتى ترتاح.
- عليك تجهيز الفرن على درجة حرارة متوسطة لكي يكون الفرن ساخن جدا قبل إدخال المعمول الفرن.
- القيام بتشكيل العجينة، وإحضار صاج الخبز ويتم دهنه جيدا بالزيت ورص المعمول به.
- يتم إدخاله إلى الفرن وننتظر حتى يصبح ذا لون ذهبي جميل.
- يمكنك استخدام التمر واللبن والكثير من أنواع المكسرات المختلفة من أجل حشو المعمول البيتي، بالإضافة إلى وضع القليل من السكر البودرة.
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