إذا كنت تعاني من شفاه داكنة.. إليك طرق وماسكات تفتيح الشفايف طبيعيا

طرق وماسكات تفتيح الشفايف طبيعيا، الكثير من الفتيات يبحثون بشكل دائم عن وصفات تساعدهم في التخلص من الاسمرار الذي يصيب الشفايف، وذلك لأن كلا منهما ترغب في أن تكون شفايفها ذات لون وردي وجذاب، فضلا عن أن لون الشفايف يشير إلى أن صحة الإنسان جيدة وذلك في حال كانت ذا لون وردي فاتح وجميل، لذا قررنا أن نذكر لكم أهم الوصفات التي تساعدك في الوصول إلى رغبتك.

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أسباب الشفاه الداكنة

تتعدد الأسباب التي تؤدي إلى اسمرار الشفاه، وأبرز هذه الأسباب:-

التعرض للشمس بصفة دائمة ومشكورة وبشكل مباشر.

استخدام ميك اب ذا جودة متدنية وبالتالي يؤثر بشكل كبير على لون الشفايف.

الإكثار في تناول المشروبات التي تحتوي على مادة الكافيين.

الإكثار من التدخين.

وجود خلل في بعض هرمونات الجسم.

تفتيح الشفاه الداكنة بالليمون

يمكنك استخدام الليمون من أجل القضاء على الأماكن الداكنة الموجودة في الشفايف.

كما أنه يساهم في تفتيح لون الشفايف من خلال استخدام الليمون والسكر وعمل تقشير طبيعي للشفايف.

تفتيح الشفاه الداكنة بالورد

يمكنك القيام لتفتيح لون الشفايف عن طريق استخدام الورد حيث أن الورد يعمل على الآتي:

يساهم في زيادة ترطيب الشفايف بنسبة كبيرة.

يعمل على تقشير الشفايف وازالة الجلد الميت.

يعطي الشفايف لون وردي جميل.

يساهم في تفتيح الشفايف ذات اللون الداكن.

طريقة استخدام الورد لتفتيح لون الشفاه الداكنة