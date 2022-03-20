فوائد الرمان الصحية للتخسيس ونسف الدهون وتنظيم الشهية ومد الجسم بالفيتامينات والعناصر الغذائية

فوائد الرمان الصحية للتخسيس، الكثير من السيدات تعاني من زيادة الوزن، خاصة الكرش والأرداف حيث تعتبر زيادة الدهون والترهلات من أكثر الأشياء التي يعاني منها الأفراد، ولكن قد جعل الله في هذه الفاكهة معجزات كثيرة للجسم ألا وهي فاكهة الرمان والتي تقضي على الدهون، بسرعة جدا وبطريقة أمانه عن طريق تناولها قبل النوم، وإليك وصفة لفاكهة الرمان للتخلص من الدهون في هذا المقال.

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مكونات الوصفة لنسف الدهون

زيادة الوزن تعتبر من أكثر المشاكل التي يعاني منها الرجال والنساء على السوء خاصة مشكلة الكرش وإليكم مكونات هذه الوصفة والتي تعتبر سهلة وبسيطة وفي كل المنازل.

مكونات الوصفة هي

ملعقة من الرمان نقوم بتجفيفه وطحنه، ملعقتان من الزنجبيل المطحون.

نصف ملعقة من الشاي الأخضر تكون صغيرة، ٤ أوراق من النعناع الطازج

طريقة التحضير

وبعد أن تعرفنا على مكونات تحضير الوصفة والتي تعتبر سهلة وبسيطة سوف نوضح لكم كيفية التحضير بطريقة سهلة كالتالي.

نحضر وعاء ونضعه على النار، نضيف فيه الرمان المطحون، والزنجبيل، ونصف ملعقة الشاي الأخضر، وورق النعناع الأخضر. نترك الخليط يغلي على النار مع التقليب جيدا، ثم نرفعه من على النار ونتركه حتى يبرد. نشربه كل يوم في الصباح على الريق وباستمرار المواظبة علية وسوف تلاحظين الفرق في خسارة الوزن خاصة في منطقة الكرش والأرداف.

فوائد فاكهة الرمان