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أسهل وأسرع طريقة إعداد كفته الأرز، تعتبر كفتة الأرز من الأطعمة الشهية واللذيذة والسهلة التي يمكن أن نشرحها بأبسط الطرق وأسهلها وتعتبر أيضاً من الأطعمة التي يحبها الأطفال والكبار وسوف نشرح في هذا المقال طريقة عمل كفتة الأرز كما أنها تعتبر من الأطعمة الغنية بالبروتين والطاقة والكربوهيدرات التي يحتاجها الأطفال والكبار حيث أن كفتة الأرز تعتبر من الوجبات المتكاملة حيث إنها غنية بالكثير من العناصر. طريقة تنظيف الكرشة بوصفة جبارة للتنظيف العميق.. 100% مجربة ومضمونة النتيجة المقادير اللازمة لتحضير كفتة الأرز المكونات نصف كيلو لحمة مفرومة.

خضرة مشكلة “بقدونس، شبت”.

بصلة واحدة.

٥ حبات من الثوم.

التوابل كسبرة وكمون وملح وفلفل اسود وبهارات اللحمة.

نص معلقة كبيرة بيكنج صودا.

كوب من الماء.

2 كوب من دقيق الأرز. طريقة تحضير كفتة الأرز وخطوات تحضير الكفتة في المنزل تكون بالخطوات التالية: في البداية نضع البصلة في الخلاط وعليها نصف كوب من الماء ونقوم بمزاجهم ثم بعد ذلك نضع الكمية التي تم ذكرها من الثوم ونضيف الخضرة نضيف كمية اللحمة المفرومة جزء بجزء. والخطوة التالية هي أنه يجب أن نحضر دقيق الأرز ونضع عليه التوابل نضع عليه نصف معلقة كبيرة من الكمون ونصف معلقة كبيرة من بهارات اللحمة ونصف معلقة كبيرة من الكسبرة الناشفة ومعلقة صغيرة من البيكنج صودا بالإضافة إلى معلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسود ويتم التقليب جيداً ثم يتم خلط مكونات دقيق الأرز مع الكفتة جيداً ويتم مزجها كما أنه حتى يصبح ذلك المزيج متماسك يتم أعداد أصابع الكفتة ويتم تسخين الزيت ثم يتم وضعها في الزيت وتقليبها. وبذلك نكون قد قمنا بتجهيز كفتة الأرز في أقل من 10 دقائق كما تريد ربة المنزل وبكل بساطة وبطريقة سهلة وبسيطة وبأقل الإمكانيات وأسهلها وبدون الحاجه إلى مفرمة اللحمة أو كبة. عمر شويل - جدة أسهل وأسرع طريقة إعداد كفته الأرز.. لو كنت مستعجلة ولا يوجد وقت فهذه الوصفة من نصيبك - ثقفني

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