أسهل طريقة لعمل عجينة العشر دقائق بأقل التكاليف لأحلى المخبوزات الشهية

عجينة العشر دقائق تتميّز بسهولة تحضيرها، كما تتميز أيضًا بمذاقها الجيّد الشهي واللذيذ، بالإضافة إلى أنها سوف توفر الوقت والجهد لكل امرأة وربة منزل وهي سوف تضمن لك تحضير أشهى الوجبات باستخدامها، كما يمكنك حشوها بالعديد من الحشوات المختلفة كما ترغبين، وتعتبر مكونات عجينة العشر دقائق جميعها متوفرة داخل مطبخك وفي ثلاجتك، ومن المعروف للجميع أن المكون الرئيسي في عجينة العشر دقائق هو الدقيق، ولكن الذي يجعلها هشة ليس هو الدقيق، وإنما طريقة إعدادها وتحضيرها، وهي ما سوف نعرضها لكل امرأة في السطور الآتية.

مكونات عمل عجينة العشر دقائق

عدد خمس أكواب من الدقيق المتعدد الاستخدامات.

اتنين ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

اتنين كوب من الماء الدافئ.

اتنين ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.

عدد ثلاث ملاعق ذات حجم كبير من السكر.

مقدار نصف كوب من الزيت.

نصائح هامة قبل تحضير عجينة العشر دقائق

قبل البداية في تحضير عجينة العشر دقائق، لا بد لنا معرفة أحد أكثر الأمور أهمية وهي التي سوف تجعل العجينة هشة وأكثر مرونة وهي لا بد من إضافة الدقيق بشكل تدريجي، كما لابد من إضافة الدقيق على مرحلتين، الأولى أثناء العجن، والثانية بعد مرور عشر دقائق، وهي تلك الفترة المحددة التي خلالها يتم تخمّر النصف الأول من العجينة، وذلك سوف يجعلها أكثر ليونةً، وسهلة جداً في فردها.

طريقة تحضير عجينة العشر دقائق