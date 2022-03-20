نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة لعمل عجينة العشر دقائق بأقل التكاليف لأحلى المخبوزات الشهية في المقال التالي
عجينة العشر دقائق تتميّز بسهولة تحضيرها، كما تتميز أيضًا بمذاقها الجيّد الشهي واللذيذ، بالإضافة إلى أنها سوف توفر الوقت والجهد لكل امرأة وربة منزل وهي سوف تضمن لك تحضير أشهى الوجبات باستخدامها، كما يمكنك حشوها بالعديد من الحشوات المختلفة كما ترغبين، وتعتبر مكونات عجينة العشر دقائق جميعها متوفرة داخل مطبخك وفي ثلاجتك، ومن المعروف للجميع أن المكون الرئيسي في عجينة العشر دقائق هو الدقيق، ولكن الذي يجعلها هشة ليس هو الدقيق، وإنما طريقة إعدادها وتحضيرها، وهي ما سوف نعرضها لكل امرأة في السطور الآتية.
مكونات عمل عجينة العشر دقائق
- عدد خمس أكواب من الدقيق المتعدد الاستخدامات.
- اتنين ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- اتنين كوب من الماء الدافئ.
- اتنين ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.
- عدد ثلاث ملاعق ذات حجم كبير من السكر.
- مقدار نصف كوب من الزيت.
نصائح هامة قبل تحضير عجينة العشر دقائق
قبل البداية في تحضير عجينة العشر دقائق، لا بد لنا معرفة أحد أكثر الأمور أهمية وهي التي سوف تجعل العجينة هشة وأكثر مرونة وهي لا بد من إضافة الدقيق بشكل تدريجي، كما لابد من إضافة الدقيق على مرحلتين، الأولى أثناء العجن، والثانية بعد مرور عشر دقائق، وهي تلك الفترة المحددة التي خلالها يتم تخمّر النصف الأول من العجينة، وذلك سوف يجعلها أكثر ليونةً، وسهلة جداً في فردها.
طريقة تحضير عجينة العشر دقائق
- في البداية نقوم بنخّل اثنين كوب من الدقيق، وذلك حتّى يصير خالي من أي تكتُّلات توجد به.
- نقوم بإضافة الدقيق وكذلك رشة الملح والسكر وأيضًا الحليب البودرة داخل وعاء مخصص العجن.
- نقوم بإضافة الخميرة الفورية مع الاثنين كوب من الماء الدافئ، ثم نتركها لبضعة ثواني قليلة، وذلك حتى يحدث التفاعل بينهم، وهذا التفاعل مؤشر على أن الخميرة صالحة للاستخدام.
- نقوم بسكب الخميرة فوق خليط الدقيق.
- بعدها نقوم بخلط كافة المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد.
- لا بد أن تترك العجينة لمدة عشر دقائق حتّى ترتاح وتختمر.
- نقوم بإضافة إليها عدد ثلاثة أكواب من الدقيق، كما نضيف إليها مقدار نصف الكوب من الزيت النباتيّ.
- لا بد من العجن مرة أخرى.
- يتم حشو العجينة بأي من الحشوات المفضلة لدينا، مثل حشوة الزعتر أو حشوة الجبن الشيدر، والجبن الموزاريلا، أو استخدام الجبن الكيري، كما يمكن حشو عجينة العشر دقائق باللحم المفروم، كما يمكن استخدامها في صنع البيتزا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسهل طريقة لعمل عجينة العشر دقائق بأقل التكاليف لأحلى المخبوزات الشهية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.