نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة سهلة لعمل الزلابيه في المنزل بمكونات بسيطة وطعم رائع في المقال التالي

تعد الزلابية من الحلويات الشرقية التي لا يختلف عليها أحد، فهي من الحلويات السهلة والسريعة في الصنع ويمكنك سيدتي صنعها في مطبخك بمكونات موجودة داخله واقتصادية أيضا، ونظرا لأنها تحظي على شهرة واسعة سوف نقدم لكم طريقة تحضيرها في منزلك من خلال اتباع الخطوات بدقة شديدة لتحصلي سيدتي على نتائج رائعة وتصنعيها مثل المحلات الكبرى، وفي هذا المقال سنوضح لكم طريقة تحضيرها في منزلك دون الحاجة إلى شراءها من المحلات فتابعونا لمعرفة الطريقة بالتفصيل. مكونات عمل الزلابية في المنزل كوب ونصف من الدقيق.

نصف كوب نشا.

ملعقتان من اللبن البودر.

ملعقة كبيرة سكر.

رشة من الملح.

ملعقة ونصف من الخميرة.

ماء للعجن.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

زيت للقلي. مكونات لتزيين الزلابية مكسرات بندق على سبيل المثال.

نوتيلا.

شكولاتة فورماسيل.

شكولاتة بونتي.

سكر بودرة.

شربات. طريقة تحضير الزلابية في المنزل نقدم إليكم طريقة مفصلة لتحضير الزلابية في المطبخ عن طريق الخطوات التالية: اولا نقوم بوضع الدقيق مع نصف كوب من النشا لكل كوب ونصف من الدقيق ونخلطهم جيدا حتى يصبحوا خليط واحد.

قومي بوضع ملعقة من الخميرة مع كوب من الماء الدافئ واخلطيهم حتى تذوب الخميرة في المياه وضعي ملعقة من السكر عليهم حتى تتفاعل الخميرة.

ضيفي رشة ملح على الوعاء الذي فيه دقيق ونشا ثم أضيفي اللبن البودر وقلبيهم وأضيفي الماء والخميرة واعجنيهم جيدا حتى تصبح عجينة شبه سائلة.

والآن عليك أن تستمري في تقليب الزلابية وهي في الزيت الساخن ولا تتوقفي حتى يصبح لونها ذهبي، وعند وصولها لذلك قومي برفعها من الزيت واستمري في وضع الخليط حتى تنتهي الكمية.

وبعد انتهاء الكمية المصنوعة في المرحلة الأولى من التسوية عليك تهدئة النار ونقوم بوضعهم مرة أخرى في الزيت وهذه الخطوة تعمل على جعل الزلابية مقرمشة.

قومي بوضع الزلابية في الشربات الذي سبق وصنع ولكن جزء منها ثم من الناحية الأخرى قومي بوضع حشوة النوتيلا لتعطي لها مذاق رائع ومميز.

عندما تنتهي من عمليات الحشو المختلفة قومي برش الزلابية بالسكر البودر من الوجه عن طريق استخدام المنخل. عمر شويل - جدة طريقة سهلة لعمل الزلابيه في المنزل بمكونات بسيطة وطعم رائع - ثقفني

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