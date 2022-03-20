طريقة عمل الجبنة الرومي الاقتصادية في المنزل.. مضمونة المكونات والنظافة وطعمها خيالي

طريقة عمل الجبنة الرومي الاقتصادية، إن هذا النوع من الجبنة من أكثر الأنواع التي ترغب كل سيدة منزل في اعدادها وتحضيرها في البيت، وذلك لأن أصبح كل بيت لا يستغنى عن استخدام الجبنة الرومي، فالحديد من الوصفات التي تدخل فيها الجبنة الرومي، بالإضافة إلى أنها تعد من أشهى أنواع الجبن ويمكنك التحكم في درجة ملوحتها حسب الرغبة.

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طريقة عمل الجبنة الرومي في المنزل

نظرا للبحث الكثير الذي ازداد في الفترة الأخيرة من قبل ربات البيوت عن طريقة عمل الجبنة الرومي قررنا أن نوفر لكم أهم المقادير التي تحتوي عليها، بالإضافة إلى شرح مفصل لخطوات العمل.

مكونات الجبنة الرومي

في البداية لا بد من احضار لتر واحد من اللبن.

الخطوة التالية هي إحضار عدد من حبة البطاطس ويتم سلقها.

نص ملعقة صغيرة جدا من الملح الناعم.

مقدار من اللبن الرائب.

إحضار ملعقة واحدة من الفلفل الأسود.

إحضار نصف كوب من الزبادي.

إحضار ملعقة واحدة من الدقيق الأبيض.

مقدار قليل من الخل.

مقدار قليل من عصير الليمون.

مقدار قليل من النشا.

طريقة عمل الجبنة الرومي