حلى البسكويت بالفستق ألذ أنواع الحلويات على طريقة الشيف منال العالم

حلى البسكويت بالفستق ، من الحلويات الرائعة التي يمكن تقديمها في العديد من المناسبات مثل الحفلات وأعياد الميلاد والأعياد أيضاً، فهي سهلة وسريعة ومناسبة جداً للمبتدئين في عمل الحلويات فهي بسيطة وسريعة ويمكن للأطفال المشاركة في خطوات تشكيلها فهي من أسهل ما يكون، فيمكن تشكيلها في قالب متوسط الحجم أو يمكن تشكيلها في قوالب السيلكون التي تحتوي على فتحات صغيرة فتشكيلها يكون على حسب الرغبة، كما أنها من الحلويات التي لا تحتاج إلي الفرن في تسويتها فهي من الحلويات السريعة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل حلى البسكويت بالفستق من خلال مكونات بسيطة على طريقة الشيف منال العالم التي تتميز بتقديم العديد من أشهي الوصفات في عالم الطبخ.

مكونات عمل حلى البسكويت بالفستق

يتكون هذا النوع من الحلويات من مكونات بسيطة جداً وسهلة في تحضيرها وهي كما يلي:ـ

كوب من الحليب البودر.

كوب من البسكويت السادة المطحون.

ملعقة صغيرة هيل.

نصف ملعقة صغيرة هيل.

400 جرام شوكولاتة مذابة.

للتزيين

فستق حلبي.

طريقة التحضير

يتم تحضير حلى البسكويت بالفستق بطريقة بسيطة وخطوات سهلة هي كما يلي:ـ

في وعاء على النار نضيف الحليب المجفف، ثم نقلب الحليب باستمرار حتي يتحمص ويأخذ لون ذهبي فاتح وتظهر رائحته. ثم نضيق إليها القرفة والهيل ونقلب المكونات ثم نضيف البسكويت ونقلب حتي يتجانس البسكوت مع الخليط ويأخذ نكهة الحليب والقرفة والهيل. نرفع الخليط عن النار ثم نضيف إليه الشوكولاتة المذابة ونقلب حتي تختلط المكونات بشكل جيد وتتماسك.

طريقة التشكيل