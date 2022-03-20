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طريقة تنظيف الكرشة بوصفة جبارة، تختلف طريقة تحضيرها من بلدة لأخرى، ولكن الأهم في كل ذلك هو الطريقة التي تتبع أثناء تنظيف الكرشة، وإزالة الأشياء الموجودة بها وذلك لكي لا يصدر عنها أي روائح كريهة أو منفرة، لذا وجدنا أنه لابد من ذكر الوصفات التي تساعد على تنظيف الكرشة بشكل سريع. فوائد الرمان الصحية للتخسيس ونسف الدهون وتنظيم الشهية ومد الجسم بالفيتامينات والعناصر الغذائية طريقة تنظيف الكرشة حيث أن أول خطوة هي عليك إحضار الكرشة وإزالة كافة الفضلات الموجودة بها بشكل كلي.

كما أن الخطوة التالية هي بعد ذلك يتم غسل الكرشة بالماء الفاتر جيدا.

وفيما بعد ننتقل إلى مرحلة تسخين المياه جيدا حتى تصل إلى درجة كبيرة من الغليان، ومن ثم ننزل بالفرشة في هذه المياه وننتظر بعض الوقت.

نبدأ بإحضار السكينة وإزالة الطبقة الداخلية للورشة والتخلص من أي زوائد أو دهون موجودة بها.

نكرر عملية الوضع في الماء لكي يكون من السهل التخلص من المخلفات العالقة بها.

يتم إحضار ماء فاترة وإضافة إليه ملح طعام وليمون وخل وبيكربونات الصوديوم، ونضع فيها الكرشة حتى تزيل الرائحة الموجودة. طريقة عمل الكرشة عليك فقط اتباع هذه الخطوات البسيطة وسوف تحصل على اطعم والذ كرشة: في البداية نحضر كم معين من الكرشة ويتم تقطيعها على هيئة مكعبات ذات حجم صغير. والخطوة التالية هي أن نبدأ بتشويه البصل والثوم في الزيت الساخن، وننتظر حتى يبدأ يتغير لونه ويصبح ذهبي. ننزل بالكرشة لكي تأخذ رائحة الثوم والفلفل ونقلبها بشكل مستمر، وننتظر بعض الوقت لكي يتم تشويح الكرشة جيدا. نضيف اليها عصير الطماطم وملعقة كبيرة من الصلصة ومن ثم نضيف اليها الفلفل الأسود والبهارات والكمون والملح ويعد ذلك نضيف كمية من الماء حتى يغلي. ننتظر حتى تتسبك الكرشة جيدا في المكونات السابقة ويتم تقديمها مباشرة. عمر شويل - جدة طريقة تنظيف الكرشة بوصفة جبارة للتنظيف العميق.. 100% مجربة ومضمونة النتيجة - ثقفني

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