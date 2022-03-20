كرات السميد الفاخرة بالشوكولاتة بطعم لذيذ وشكل رائع ألذ الحلويات لضيوفك

كرات السميد الفاخرة ، من الحلويات الرائعة التي تمتاز بشكل رائع ومذاق لذيذ، وهي حلويات سهلة في تحضيرها ولا تحتاج إلي الكثير من الوقت، مناسبة جداً للضيوف بالمنزل فهي يتم تحضيرها من خلال مكونات بسيطة وغير مكلفة، ويمكن عملها بكمية كبيرة والاحتفاظ بها داخل عبوة محكمة الغلق في الثلاجة، فالكثير منا يفضل تواجد الحلويات بالمنزل بشكل دائم لتقديمها للضيوف أو لتناولها بجانب المشروبات الساخنة، فهي من أشهي الحلويات التي يمكن تناولها وتعتبر هي بديلة للحلويات غالية الثمن التي نحصل عليها من المحلات، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كرات السميد الفاخرة بالمنزل بطريقة سهلة وبسيطة.

مكونات عمل كرات السميد الفاخرة

يتم تحضير كرات السميد من خلال مكونات سهلة وبسيطة جداً هي كما يلي:ـ

كوب من السميد.

كوب من جوز الهند.

نصف كوب من السكر.

ربع كوب من الكاكاو.

2 كوب من الحليب السائل.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة كبيرة زبدة.

للتزين

كوب من الشوكولاتة غامقة.

كوب من الشوكولاتة بيضاء.

القليل من الزيت.

طريقة التحضير

يتم تجهيز كرات السميد الفاخرة بالشوكولاتة من خلال خطوات بسيطة هي كما يلي:ـ

في وعاء كبير نضيف الحليب السائل ثم نضيف إليه السكر ونقلب المكونات جيداً، ثم نضع الوعاء على نار متوسطة. ثم نقلب المكونات على النار حتي يصبح الحليب دافئ ثم نضيف الزبدة ونقلب المكونات باستمرار حتي تذوب الزبدة، ثم نضيف السميد ونستمر في التقلب. ثم يضاف جوز الهند ونقلب المكونات حتي تتجانس تماماً، ثم نضيف الكاكاو ونقلب المكونات حتي يختفي الكاكاو يصبح الخليط متجانس. نخفض درجة حرارة النار ونترك الخليط حتي يصبح سميك وثقيلاً مع مراعاة التقليب المستمر. نضيف إلي الخليط الفانيليا ونقلب المكونات مرة أخرى باستمرار حتي تتبخر السوائل ويصبح الخليط كالعجينة المتماسكة. نسكب الخليط في وعاء أخر ونتركه حتي تبرد تماماَ.

طريقة التشكيل