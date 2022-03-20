طريقة تجهيز الأرز باللبن بالمكسرات البيتي.. أخف حلوى شهية تصلح للإفطار والسحور

طريقة تجهيز الأرز باللبن بالمكسرات البيتي، الأرز باللبن حلوى لذيذة الطعم ويعشقها الكثير، وبها العديد من الفيتامينات لأنها تحتوي على اللبن والأرز ويوجد باللبن الكالسيوم التي يحتاج إليه الجسم، هناك الكثير يبحثون عن طريقة سهله لعمل الأرز باللبن في المنزل، معنا سنقدم لكم أسهل وأبسط طريقه لعمل الأرز باللبن في المنزل بكل سهوله ويسر وبدون مجهود وفي وقت بسيط.

أفضل وصفة تحضير عصير التمر الهندي لمائدة رمضان والفوائد الصحية للتمر الهندي

طريقة عمل الأرز باللبن

هناك العديد من طرق عمل الأرز باللبن في المنزل ومنها ما يلي.

المكونات المطلوبة لعمل الأرز باللبن

كيلو لبن.

ربع كيلو أرز.

ملعقتان نشا.

زبيب ومكسرات للتزيين .

جوز الهند للتزيين أيضاً ولكن على حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة زبدة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة قرفه على حسب الرغبة.

طريقة تحضير الأرز باللبن