نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تجهيز الأرز باللبن بالمكسرات البيتي.. أخف حلوى شهية تصلح للإفطار والسحور في المقال التالي
طريقة تجهيز الأرز باللبن بالمكسرات البيتي، الأرز باللبن حلوى لذيذة الطعم ويعشقها الكثير، وبها العديد من الفيتامينات لأنها تحتوي على اللبن والأرز ويوجد باللبن الكالسيوم التي يحتاج إليه الجسم، هناك الكثير يبحثون عن طريقة سهله لعمل الأرز باللبن في المنزل، معنا سنقدم لكم أسهل وأبسط طريقه لعمل الأرز باللبن في المنزل بكل سهوله ويسر وبدون مجهود وفي وقت بسيط.
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طريقة عمل الأرز باللبن
هناك العديد من طرق عمل الأرز باللبن في المنزل ومنها ما يلي.
المكونات المطلوبة لعمل الأرز باللبن
- كيلو لبن.
- ربع كيلو أرز.
- ملعقتان نشا.
- زبيب ومكسرات للتزيين .
- جوز الهند للتزيين أيضاً ولكن على حسب الرغبة.
- ملعقة صغيرة زبدة.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- ملعقة قرفه على حسب الرغبة.
طريقة تحضير الأرز باللبن
- حيث أن أول خطوة هي أن نقوم بغلي اللبن ثم نغسل الأرز ونضعه على اللبن ويقلب ثم نضع السكر ونقلب مرة أخرى وعند الغليان نقوم بتهدئة النار ويترك حتي ينضج الأرز وإذا كان الأرز قد شرب اللبن بالكامل نقوم بوضع كوب لبن أخر.
- كما أن الخطوة التالية ثم بعد ذلك نضع النشا في نصف كوب ماء أو لبن على حسب الرغبة الأفضل أن تكون الماء باردة ثم يقلب النشا جيداً ويوضع على الأرز مع التقليب المستمر بدون توقف حتى يتماسك الأرز.
- وفيما بعد نحتاج أن نرفع من على النار ونقوم بوضع الفانيليا مع ملعقة الزبدة ويقلب مرة أخرى ثم نضع ربع المكسرات ويقلب يمكن عدم وضع المكسرات داخل الأرز.
- ثم نقوم بوضع الأرز في أطباق التقديم ثم نضع المكسرات على الوجه ويترك حتي يبرد وندخله الثلاجة لمدة ساعة ثم يقدم ويمكن وضع القرفة على الوجه عند التقديم ويمكن أيضاً وضع الكنافة ثم يقدم وبالهنا والشفا.
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