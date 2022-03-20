أفضل وصفة تحضير عصير التمر الهندي لمائدة رمضان والفوائد الصحية للتمر الهندي

أفضل وصفة تحضير عصير التمر الهندي، التمر الهندي من المشروبات الرمضانية التي لا يخلو منها مائدة الإفطار فالعديد من الأشخاص يحبون تناول التمر الهندي على الإفطار لاحتوائه على فيتامينات هائلة يحتاج إليها الجسم حيص أنه يساعد على تنظيم الجهاز الهضمي، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير عصير التمر الهندي بطريقة سهلة وبسيطة وفي أقل وقت.

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طريقة عمل عصير التمر الهندي

يوجد العديد من الطرق المختلفة لعمل عصير التمر الهندي ومن هذه الطرق نسردها لكم في السطور التالية.

المكونات

٥ معالق من التمر الهندي.

٥ معالق من السكر.

لتر ماء.

طريقة التحضير

أولاً نضع التمر الهندي في الماء ونتركه لمدة نصف ساعة ثم نرفعه على النار لمدة ١٠ دقائق بعد ذلك يصفي ونضيف عليه السكر ونتركه حتى يبرد تماماً ثم نضعه في زجاجة وندخله الثلاجة لمدة ساعتان ثم يقدم بارد في أكواب التمر.

فوائد التمر الهندي

هناك العديد من فوائد التمر الهندي ومنها ما يلي.