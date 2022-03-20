نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كون مستعد لأكلات رمضان وتناول مشروب ورق اللورا لللتخلص من دهون البطن و نحت الجسم في المقال التالي

ورق الغار أو ورق اللورا وأحيانا يطلق عليه أوراق سيدنا موسى، كما تشتهر في كثير من الدول العربية، حيث أنه من الأعشاب التي كثر استخدامها في الطبخ قديما وحتى الآن، وبعد ذلك ظهر تأثيرها الكبير في التخلص من الدهون الصعبة، وخاصة دهون البطن والأجانب والأرداف، حيث أطلق عليه الكثير المعجزة في التخسيس، حو بالفعل تم إدخاله أيضا في الكثير من أدوية وعلاجات التخسيس. كون مستعد لرمضان و و تعرف علي فوائد ورق اللورا تعمل أوراق الغار أو أوراق موسي كما يطلق عليها أيضا، أنها يعمل علي إضرار البول الذي بدوره يحمل الدهون المذابة. يعمل علي التخلص من السموم العالقة في الكبد والكلي. غني جدا بفيتامين سي كما أنه معروف بقدرته علي مقاومة نزلات البرد، ومن الجدير بالذكر ن فيتامين مهم جدا لفقدان الوزن وذلك لوجود مادة البوليفيول وغيرها من مضادات الأكسدة. يعتبر ورق اللورا من الأعشاب التي تساعد علي التخلص من الانتفاخات وكل مسببات توتر البطن وحرقة المعدة وحموضة المعدة أيضا. يحفز علي زيادة الأيض وحرق الدهون وخاصة دهون البطن و الأرداف. يحافظ ورق الغار على صحة القلب والشرايين والأوعية الدموية والوقاية من نوبات القلب. يحمي ورق اللورا من السكتات الدماغية و يحافظ علي العمليات الحيوية للمخ. يعمل مشروب ورق اللورا علي تفتيت حصي الكلي. وضع ورق اللورا في الشوربات المختلفة و الماء المغلي مع سلق اللحوم و الدواجن، يعمل علي تحويل الدهون الثلاثية صعبة الحرق، إلي دهون أحادية يسهل علي الجسم الاستفادة منها وحرقها. التخسيس ونحت الجسم استخدام ورق الغار مكونات تحضير مشروب ورق الغار ثلاث أكواب من الماء المغلي.

عدد 5 أوراق من ورق اللورا.

عدد 3 أعواد من القرفة. طريقة تحضير مشروب ورق اللورا لنحت الجسم يضاف ورق اللورا وأصابع القرفة معا في إناء قابل للتغطية. يضاف الماء المغلي إلي القرفة وورق اللورا. يترك المشرب ليصل إلي درجة الغليان لمدة 10 دقائق. بعد مرور الوقت المخصص للغليان، نقوم بتغطية المشروب ليهدأ قليلا. يشر صباحا علي الريق مرة واحدة في اليوم، ويمكن تحليته بالعسل النحل. عمر شويل - جدة كون مستعد لأكلات رمضان وتناول مشروب ورق اللورا لللتخلص من دهون البطن و نحت الجسم - ثقفني

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