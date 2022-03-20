نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الفول المدمس بلون كهرماني زي المطاعم.. سر تحبيشة فول العربيات في المقال التالي

طريقة عمل الفول المدمس زي المطاعم، الفول المدمس من الأطباق الشعبية المحببة فى الشارع المصري والذي يمكن تناوله فى جميع الأوقات وخاصة وجبة الفطور أو السحور فى ليالي رمضان، ويفضل الكثير تناوله على عربات الفول المتجولة بالشوارع أو فى مطاعم الفول والفلافل لمذاقه المميز الذي يختلف كثيرا عن الذي يتم تحضيره فى المنزل، لذلك سنتعرف على أسرار طريقة الفول المدمس وخلطته المميزة مثل المطاعم. طريقة خلطة الفول بالطماطم زي المطاعم المكونات: فول مدمس.

3 حبات طماطم مقطعة مكعبات.

فلفل حار.

ثوم مهروس.

ملح.

زيت.

طحينة. خطوات تحضير الفول ضعي طاسة على النار بها زيت ساخن وأضيفي إليها الثوم المفروم وقلبي قليلا حتى يتلون ثم أضيفي قطع الفلفل الأخضر الحار وقلبي حتى يتحمر الفلفل.

أضيفي مكعبات الطماطم والملح وقلبي حتى تذبل الطماطم قليلا ثم ضعي الفول المدمس المهروس واتركي الخليط على نار هادئة حتى تذبل الطماطم تماما وتندمج مع الفول.

ضعي بعد ذلك ملعقة من الطحينة وقلبي الخليط معا واتركيه قليلا ثم أطفئ النار، وضعي الفول الساخن فى طبق التقديم. طريقة دقة الفول المدمس زي المطاعم المكونات 2 حبة فلفل مفروم.

3 ملاعق ثوم مفروم.

3 حبات ليمون.

نصف كوب خل.

ملعقة كبيرة كمون.

ملعقة كبيرة كسبرة ناشفة.

ملعقة صغيرة شطة.

نصف ملعقة ملح. طريقة التحضير اخلطي جميع مكونات الدقة معا فى وعاء وقلبيها معا جيدا حتى تندمج مع بعضها.

أضيفي مقدار من الماء إلى خلطة الدقة ثم احتفظي بها فى زجاجة وضعيها فى الثلاجة لحين الاستخدام.

عند الاستخدام يوضع القليل من الدقة على الفول المدمس المهروس مع الطحينة ويقلب ويقدم ساخنا. طريقة تدميس الفول زي المطاعم المكونات: نصف كيلو فول حبة صغيرة.

3 ملاعق فول مدشوش.

3 ملاعق عدس أصفر.

ملعقة أرز.

2 ملعقة كبيرة من معجون الطماطم. طريقة التحضير اغسلي جميع المكونات جيدا ثم قومى بتصفيتها من الماء تماما.

ضعي المكونات معا فى قدرة الفول أو حلة التدميس واغمري الخليط بالماء واتركيه منقوع حوالى 4 ساعات على الأقل.

ارفعي القدر على نار متوسطة واتركيه حتى الغليان ثم أضيفي إليه صلصة الطماطم وقلبي الخليط جيدا.

انقلي قدرة الفول على نار هادئة جدا واتركيه لمدة 4 ساعات كاملة حتى تمام السوى ثم اطفأ النار عندما تتأكدي من نضج الفول. عمر شويل - جدة طريقة عمل الفول المدمس بلون كهرماني زي المطاعم.. سر تحبيشة فول العربيات - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الفول المدمس بلون كهرماني زي المطاعم.. سر تحبيشة فول العربيات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.