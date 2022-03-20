نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل شيكولاتة باونتي اللذيذة بأبسط طريقة في المنزل في المقال التالي
تعتبر شيكولاتة باونتي أحد أكثر أنواع الشيكولاتات المختلفة التي تلجأ الكثيرات من الأمهات وربات البيوت في إعدادها لأولادها، حيث أن الأطفال الصغار كثيراً ما يعشقون تناولها بشكل مستمر وخاصة وأنها تتميز بأنها ممتلئة بالكثير من جوز الهند اللذيذ، وهو ما يجعلهم دوماً ما يقومون بشرائها، ولكن تلك الشيكولاته التي يتم شراؤها أما تكون غير صحية وأحياناً غير لذيذة وشهية وأما تكون عالية وذات سعر مرتفع، وهو ما جعل الأمهات تبحثن بصورة مستمرة عن طريقة تحضير شوكولاته باونتي الممتلئة بجوز الهند في المنزل وبمكونات اقتصادية، وهو ما سوف نعرضه لكم في السطور الآتية.
مكونات شيكولاته باونتي
- عدد 4 أكواب من الحجم المتوسط من جوز الهند، ويفضل أن يكون من النوع الناعم جداً.
- علبة واحدة من الحليب المحلى ذات الحجم الكبير.
- 500 جرام من الشوكولاتة.
- واحد ملعقة كبيرة من النشأ.
- القليل من الملح، وهو ما يعادل رشة صغيرة جداً.
طريقة عمل شيكولاته باونتي بجوز الهند
تعتبر طريقة عمل شيكولاته باونتي واحدة من أسهل طرق إعداد الشوكولاته، وجاءت الطريقة كالاتي:
- في البداية نقوم بإحضار وعاء عميق، وهذا الوعاء نقوم بوضع بداخله الحليب المحلى والنشأ وكذلك رشة الملح، كما نقوم أيضًا بإضافة جوز الهند.
- نقوم بالتقليب بصورة جيدة، وذلك من خلال الاستعانة بملعقة كبيرة سواء من الخشب أو من البلاستيك، حيث أنهم يساعدان في خلط جميع المكونات بشكل جيد.
- بعد ذلك سوف تصبح لدينا عجينة متماسكة.
- نقوم بعدها ببدء تشكيل العجينة المتماسكة، وذلك إلى مستطيلات من عجينة جوز الهند، وعلى حسب الرغبة يتم اختيار إذا كانت تلك المستطيلات ذات حجم كبير أو صغير.
- نقوم برص مستطيلات جوز الهند داخل الصينية التي قمنا بتجهيزها من خلال ورضع ورق الزبدة بداخلها.
- يتم وضع الصينية داخل الثلاجة لمدة ساعة، وذلك حتى تصير متماسكة تماماً.
- بعدها نقوم بتحضير الشيكولاته، فنقوم بتسييحها داخل حمام مائي.
- ولتسييح الشيكولاته نقوم بإحضار وعاء به ماء ساخن ثم نقوم بداخله وعاء آخر نضع بداخله الشيكولاته.
- نقوم بتقلب الشيكولاته بصورة جيدة، وبعدها نقوم بغمس مستطيلات جوز الهند بداخل تلك الشيكولاته ثم يتم وضعها مرة أخرى إلى الصينية ثم نقوم بإرجاعها مرة أخرى إلى الثلاجة، وذلك لمدة ساعة واحدة.
- بعد ذلك نقوم بإخراج مستطيلات الشيكولاته باونتي، وسوف تجدها بأنها قد من أصبحت أكثر تماسكاً، وبالهنا والشفا.
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