طريقة عمل شيكولاتة باونتي اللذيذة بأبسط طريقة في المنزل

تعتبر شيكولاتة باونتي أحد أكثر أنواع الشيكولاتات المختلفة التي تلجأ الكثيرات من الأمهات وربات البيوت في إعدادها لأولادها، حيث أن الأطفال الصغار كثيراً ما يعشقون تناولها بشكل مستمر وخاصة وأنها تتميز بأنها ممتلئة بالكثير من جوز الهند اللذيذ، وهو ما يجعلهم دوماً ما يقومون بشرائها، ولكن تلك الشيكولاته التي يتم شراؤها أما تكون غير صحية وأحياناً غير لذيذة وشهية وأما تكون عالية وذات سعر مرتفع، وهو ما جعل الأمهات تبحثن بصورة مستمرة عن طريقة تحضير شوكولاته باونتي الممتلئة بجوز الهند في المنزل وبمكونات اقتصادية، وهو ما سوف نعرضه لكم في السطور الآتية.

مكونات شيكولاته باونتي

عدد 4 أكواب من الحجم المتوسط من جوز الهند، ويفضل أن يكون من النوع الناعم جداً.

علبة واحدة من الحليب المحلى ذات الحجم الكبير.

500 جرام من الشوكولاتة.

واحد ملعقة كبيرة من النشأ.

القليل من الملح، وهو ما يعادل رشة صغيرة جداً.

طريقة عمل شيكولاته باونتي بجوز الهند

تعتبر طريقة عمل شيكولاته باونتي واحدة من أسهل طرق إعداد الشوكولاته، وجاءت الطريقة كالاتي: