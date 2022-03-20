تاتو طبيعي.. صبغ الحواجب بني في البيت بكل أسرار البيوتي سنتر لنتيجة خرافية ومظبوطة

تبحث النساء عن طريقة صبغ الحواجب بني في البيت بخطوات بسيطة ومكونات سهلة، تعد صبغة الحواجب إحدى صيحات الموضة الحديثة المنتشرة في عالم التجميل حيث تغير الحواجب من شكل الوجه وتزيده جمالًا وجاذبية، يفضل البعض صبغ الحواجب باستخدام مكونات طبيعية حتى لا تلحق ضررا بهذه المنطقة الحساسة المحيطة بالعين.

صبغ الحواجب بني في البيت

يفضل البعض تطبيق هذه الوصفة لاحتوائها على العديد من المكونات الطبيعية البسيطة التي لا تلحق ضررًا عند الاستخدام، وهي كالتالي:

المكونات

2 ملعقة صغيرة من بواقي القهوة.

½ ملعقة من الكاكاو.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

2 ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

فرشاة صغيرة.

صبغة حواجب بني طبيعي

توضع بواقي القهوة في وعاء صغير ويضاف إليها مقدار الكاكاو.

يقلب الخليط جيدًا حتى يتحول إلى اللون البني الجميل.

يضاف مقدار العسل وزيت الزيتون إلى الخليط السابق.

تخلط المكونات معًا حتى يتحول إلى خليط متجانس سهل الاستخدام.

يترك هذا المزيج الرائع لدقائق معدودة.

يفرد الخليط على الحواجب باستخدام فرشاة مكياج صغيرة مع مراعاة عدم الخروج عن خط الحاجب.

للحصول على النتيجة المرجوة يفضل تكرار الخطوة السابقة عدة مرات.

يترك الخليط لمدة 20 دقيقة.

يفضل استخدام سلاكة الأسنان بلطف لإزالة الخليط.

يغسل الوجه جيدًا بالماء والصابون للتأكد من التخلص من آثار وبقايا الخليط ثم يجفف.

تكرر هذه الطريقة عند الحاجة وهي إحدى الوصفات الآمنة في صبغ الحواجب.

نصائح عند صبغ الحواجب

هناك بعض النصائح والإجراءات التي يفضل اتباعها عند تطبيق الوصفة السابقة، ومنها:

يفضل تنظيف الحاجب جيدًا والتخلص من الشعر الزائد.

تمشيط الحواجب جيدًا في كل الاتجاهات باستخدام فرشاة الأسنان.

الدقة في توزيع الخليط على الحاجب.

تنظيف الجلد المحيط بالحاجب عقب تطبيق الوصفة مباشرة باستخدام قطنة مبللة للتخلص من البقايا العالقة.

في نهاية مقال صبغ الحواجب بني في البيت حيث تم التعرف على أفضل وآمن طريقة لصبغ الحواجب في أسرع وقت وبأقل تكلفة دون الحاجة إلى الذهاب إلى صالونات التجميل المكلفة، مع توضيح مجموعة من النصائح التي يفضل اتباعها عند صبغ الحواجب.