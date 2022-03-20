نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيكة القهوة السريعة في الخلاط بألذ طعم وأبسط مكونات في المقال التالي
تعتبر كيكة القهوة السريعة من الكيكات المفضلة للكثيرين، ويمكنك إعدادها بكل سهولة حيث تتوفر مكوناتها البسيطة في مطبخك، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وسريعة، وتتميز الكيكة بقوام خفيف وشكل مميز يجعلها مناسبة للتقديم في المناسبات وأعياد الميلاد، ودائماً تحرص الأمهات على عمل الكيك بأنواعه المختلفة في المنزل فهو من الحلويات المحببة لكل أفراد الأسرة وخاصةً الأطفال، بالإضافة إلى قيمته الغذائية العالية بفضل مكوناته من البيض والحليب وهما من المصادر الغنية بالكالسيوم المهم لصحة العظام والأسنان، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني أسهل طريقة لعمل كيكة القهوة السريعة في الخلاط بألذ طعم وأبسط مكونات.
مكونات كيكة القهوة السريعة
كيكة القهوة السريعة من الكيكات التي تتميز بطعم محبب خاصةً لعشاق القهوة، وسوف نقدم لكم فيما يلي المكونات اللازمة لعملها بالمقادير المضبوطة التي تعطي أفضل النتائج:-
- 2 كوب من الدقيق الفاخر أو متعدد الاستعمالات (250 جرام).
- 3 ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام غير محلي (21 جرام).
- نصف كوب من الزيت النباتي (100 مللي).
- نصف كوب من الماء الدافئ (100 مللي).
- كوب ونصف من السكر( 300 جرام).
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر (10 جرام).
- 4 بيضات بحراره الغرفة.
- ملعقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان (5 جرام).
- ملعقة صغيرة من الفانيليا (5 جرام).
مقادير الصوص
- كوب ونصف من الحليب الساخن.
- ملعقة كبيرة ونصف قهوة سريعة الذوبان.
- 2 ملعقة كبيرة من السكر.
مقادير كريمة القهوة
- 3 أكواب من الماء (600 مللي)
- 9 ملاعق كبيرة حليب بودرة (90 جرام).
- 6 ملاعق كبيرة من السكر (90 جرام).
- 4 ملاعق كبيرة من النشا (40 جرام).
- 2 ملعقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ملعقة كبيرة من الزبدة (25 جرام).
- كوب من بودرة الكريم شانتيه.
- كوب من الحليب المثلج.
للتزيين
- شوكولاتة مبشورة.
طريقة التحضير
يتم تحضير كيكة القهوة اللذيذة بالخطوات البسيطة التالية:-
- ننخل المكونات الجافة وهى الدقيق والملح والبيكنج بودر والكاكاو الخام للتخلص من أي تكتلات.
- أولاً نقوم بخلط نصف كوب من الماء الدافئ وملعقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان ونقلب جيداً.
- في الخلاط الكهربائي نضع البيض والسكر والفانيليا ثم نخفق جيداً على سرعة عالية لمدة ثلاث دقائق حتى يفتح لونه.
- بعد ذلك نقوم بإضافة خليط القهوة سريعة الذوبان السابق والزيت ونخفق جيداً لمدة دقيقة واحدة فقط.
- نضع الخليط في طبق عميق ثم نضيف الدقيق والملح والبيكنج بودر والكاكاو الخام ونقلب جيداً حتى يمتزج الخليط تماماً ويصبح ناعم بدون تكتلات.
- بعد ذلك نصب الخليط في صينية مدهونة بالسمنة وندخلها فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية على الرف الأوسط لمدة 25 دقيقة.
- ثم نختبر النضج بعود خشبي وعند تمام النضج نخرج الكيكة وتترك لتبرد قليلاً.
- لتحضير الصوص: في طبق عميق نضع الحليب الساخن والسكر والقهوة سريعة الذوبان ونقلب جيداً حتى يمتزج الخليط تماماً.
- ثم نقوم بعمل ثقوب صغيرة في الكيكة ونصب الخليط الساخن على صينية الكيك وتترك جانباً لتبرد.
- لتحضير كريمة القهوة: نضع النشا والسكر والحليب البودرة والدقيق في إناء عميق مع التقليب ثم نضيف الماء ونقلب جيداً حتى تمتزج المكونات تماماً.
- نرفع الخليط على النار ونقلب باستمرار حتى نحصل على قوام ثقيل وكريمي ثم نطفئ النار ونضيف القهوة سريعة الذوبان والزبدة والفانيليا ونقلب جيداً.
- نترك الخليط يبرد تماماً ثم يغطى ويوضع في الثلاجة لحين الاستخدام.
- نخفق كوب من الكريم شانتيه وكوب من الحليب المثلج ونخفقهم جيداً حتى نحصل على قوام ثقيل وكريمي، ثم نضيف كريمة القهوة ونستمر في الخفق حتى تمتزج المكونات جيداً مع بعضها.
- نوزع الكريمة فوق الكيكة ونزينها بالشيكولاتة المبشورة، ثم تقطع وتقدم بألف صحة وعافية.
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