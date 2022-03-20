تعتبر كيكة القهوة السريعة من الكيكات المفضلة للكثيرين، ويمكنك إعدادها بكل سهولة حيث تتوفر مكوناتها البسيطة في مطبخك، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وسريعة، وتتميز الكيكة بقوام خفيف وشكل مميز يجعلها مناسبة للتقديم في المناسبات وأعياد الميلاد، ودائماً تحرص الأمهات على عمل الكيك بأنواعه المختلفة في المنزل فهو من الحلويات المحببة لكل أفراد الأسرة وخاصةً الأطفال، بالإضافة إلى قيمته الغذائية العالية بفضل مكوناته من البيض والحليب وهما من المصادر الغنية بالكالسيوم المهم لصحة العظام والأسنان، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني أسهل طريقة لعمل كيكة القهوة السريعة في الخلاط بألذ طعم وأبسط مكونات.

مكونات كيكة القهوة السريعة

كيكة القهوة السريعة من الكيكات التي تتميز بطعم محبب خاصةً لعشاق القهوة، وسوف نقدم لكم فيما يلي المكونات اللازمة لعملها بالمقادير المضبوطة التي تعطي أفضل النتائج:-

2 كوب من الدقيق الفاخر أو متعدد الاستعمالات (250 جرام).

3 ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام غير محلي (21 جرام).

نصف كوب من الزيت النباتي (100 مللي).

نصف كوب من الماء الدافئ (100 مللي).

كوب ونصف من السكر( 300 جرام).

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر (10 جرام).

4 بيضات بحراره الغرفة.

ملعقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان (5 جرام).

ملعقة صغيرة من الفانيليا (5 جرام).

مقادير الصوص

كوب ونصف من الحليب الساخن.

ملعقة كبيرة ونصف قهوة سريعة الذوبان.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

مقادير كريمة القهوة



3 أكواب من الماء (600 مللي)

9 ملاعق كبيرة حليب بودرة (90 جرام).

6 ملاعق كبيرة من السكر (90 جرام).

4 ملاعق كبيرة من النشا (40 جرام).

2 ملعقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من الزبدة (25 جرام).

كوب من بودرة الكريم شانتيه.

كوب من الحليب المثلج.

للتزيين

شوكولاتة مبشورة.

طريقة التحضير

يتم تحضير كيكة القهوة اللذيذة بالخطوات البسيطة التالية:-