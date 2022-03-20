طريقة عمل كيكة جوز الهند الهشة الاسفنجية الشهية والسريعة واسرار نجاح الكيكة وصفات مميزة ورائعة

كيكة جوز الهند من الحلويات الشرقية الشهية والمشهورة بكثرة فى الوطن العربى. كما ان كيكة جوز الهند من الحلويات اللذيذة والمميزة وذات طعم ومذاق رائع وشهى. كيكة جوز الهند من الكيكات الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية الضرورية. ويمكن تحضير كيكة جوز الهند بسهولة ويسر فى المنزل بتكلفة بسيطة واقتصادية دون الحاجة الى الشراء من المحلات. ونشرح فى السطور البسيطة التالية افضل طريقة لعمل كيكة جوز الهند في المنزل.

خطوات تحضير كيكة جوز الهند الشهية واللذيذة

تعد كيكة جوز الهند من الكيكات الخفيفة والشهية واللذيذة. وتختلف طرق تحضير كيكة جوز الهند والوصفات. وما يهمنا من خلال موقع ثقفنى ان نقدم افضل الوصفات اللذيذة والشهية والتى تنال إعجاب وحب الجميع. ونشرح فى الخطوات التالية تحضير كيكة جوز الهند الشهية بوصف رائعة ومميزة.

مكونات ومقادير كيكة جوز الهند

كوبان ونصف من الدقيق.

ثم ملعقة ونصف من البيكنج بودر.

ايضا كوب وربع من السكر.

مع ملعقة صغيرة من الملح.

ثم اربع حبات من البيض.

كذلك ملعقة من الفانيليا.

مع كوب من اللبن او الزبادى.

ثم كوب من جوز الهند المبشور.

كذلك أربع ملاعق من الزبدة.

مع ثلاث ملاعق من الزيت.

ايضا كوب من حليب جوز الهند.

كوبان من الكريمة للتزين.

ثم كوب من جوز الهند للتزيين.

خطوات تحضير وعمل كيكة جوز الهند

طريقة تحضير عجينة الكيك

اولا تسخين الفرن جيدا على 180 درجة مئوية.

خفق السكر مع الزبدة والزيت والسكر والزبادى او البن فى وعاء مناسب بالمضرب الكهربائى.

خلط المكونات الجافة من الدقيق والبيكنج بودر وجوز الهند والملح جيدا حتى تختلط المكونات وتتجانس.

اضافة خليط الدقيق الى خليط البيض تدريجيا مع خفق المكونات بشكل جيد ومدة لا تقل عن خمس دقائق.

مع اضافة حليب جوز الهند والفانيليا الى المكونات.

تعتبر عملية خفق المكونات هامة جدا وتخفق المكونات حتى تظهر فقاعات وتمتزج المكونات.

طريقة التسوية