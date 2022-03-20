بكوب حليب حضري كيكة الشاي الاقتصادية بقوام هش مع أحلى كوب شاي

تعتبر كيكة الشاي من أجمل أنواع الحلويات الهشة المحببة لدى الكثير من الصغار والكبار، كثير من الناس يفضلون تناولها على وجبة الإفطار لأنها تحتوي على البيض والحليب وهم أهم العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم والعظام، كما تمتلك الكيكة بعض المكونات البسيطة التي تجعلنا نقوم بصنعها في البيت بكل سهولة، وهى تقدم دائماً في أوقات العصاري مع فنجان من القهوة، أو كوب من الشاي الساخن، كما يوجد للكيك أنواع مختلفة تستطيع السيدات القيام بتحضيرها بكل سهولة بدل من شراء الحلويات التي لا نضمن سلامتها مثل كيكة الشاي الساخنة ويتم تحضيرها من الحليب الساخن، وكيكة القهوة واللذيذة وهى تمتلك طعم ونكهة القهوة التي تجعل الكثير من الناس يرغبون في تناولها، وكيكة الشكولاتة وهى من أنواع المفضلة لدي الصغار ويعشقونها بكثرة، وكيكة التمر وهى تقدم في شهر رمضان بكثرة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كيكة الشاي الاقتصادية بقوام هش وخفيف أحلى من محلات الحلواني.

مكونات عمل كيكة الشاي الاقتصادية

تحتوي الكيكة على بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي يلي:-

أربع حبات من البيض.

كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة صغيرة من الملح.

كوب من الحليب.

نصف كوب من الزيت.

ثلاث ملاعق كبيرة من بودرة الكريم شانتيه.

2 كوب ونصف من الدقيق.

كيس من البيكنج بودر.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم طريقة تحضير كيكة الشاي الاقتصادية بقوام هش وخفيف أحلى من الجاهزة بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر وعاء كبير ونضع به البيض، والسكر، والفانيليا، والملح ونخفق جيداً بواسطة المضرب الكهربائي حتى نحصل على خليط هش وفاتح اللون. نقوم بإضافة الحليب، والزيت للخليط ونخفق مرة أخرى حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها. نقوم بإضافة الدقيق، والكريم شانتيه، والبيكنج بودر للخليط ونقلب باستمرار حتى يتجانس الخليط ويصبح ثقيل القوام. نحضر قالب الكيك وندهنه بقليل من السمنة، ثم نرش القالب بالدقيق، ثم نصب الخليط داخل القالب. نشعل الفرن على درجة حرارة ١٨٠ ونتركها حتى تسخن جيداً، ثم نضع قالب الكيك داخل الفرن ونتركها حتى ينضج تماماً. نخرج القالب من الفرن ونتركه جانباً حتى يبرد تماماً، ثم نقوم بتقطيع الكيكة على حسب الأشكال التي ترغبين فيها ونقدمها بألف صحة وهنا.

سر نجاح كيكة الشاي الاقتصادية

توجد أسرار بسيطة وسهلة سوف نتعرف عليها حتى نحصل على مخبوزات ناجحة بكل سهولة بالمنزل وهى كما يلي:-