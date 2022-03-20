نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة لتبيض الوجه وتصفيته لتفتيح دائم بمكونات بسيطة واستمتعي ببشرة بيضاء كالثلج وصافية كالزجاج في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسعى الكثير من البنات والسيدات للحصول على وجه أبيض خالي من الدهون والحبوب والرؤوس السوداء، ويمكنك تنفيذ بعض الوصفات الطبيعية في منزلك من مكونات في متناول يديكِ وفي أسرع وقت وبصورة آمنة على بشرتك من خلال السطور القادمة لتعطيكي نتيجة مبهرة من أول إستخدام من خلال خطوات سهل تنفيذها.

وصفة لتبيض الوجه وتصفيته

هناك من الوصفات الطبيعية ما يميزك ببشرة نضرة صافية خالية من العيوب.

وصفة نشا الذرة وعصير الليمون

تدخل النشا كمكون طبيعي يعمل على تفتيح البشرة وتصفيتها، والطريقة كالتالي:

المكونات

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

وملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من زيت الورد.

وملعقة كبيرة من الجلسرين الطبي.

الطريقة

في علبة نظيفة محكمة الغلق قومي بوضع النشا مع زيت الورد مع التقليب.

ضعي عصير الليمون مع الجلسرين على الخليط.

قلبي حتى تحصلي على قوام كريمي.

قومي بوضع الخليط على بشرتك بالتساوي.

انتظري لمدة نصف ساعة حتى تتشرب بشرتك من الخليط.

قومي بغسل وجهك بالماء والصابون الجلسرين.

كرري الوصفة مرة يومياً للحصول على بشرة صافية.

وصفة نشا الذرة والقهوة

تعتبر القهوة من المكونات الطبيعية التي تعمل على تصفية البشرة، والطريقة كالتالي:

المكونات

ملعقتين كبيرتين من القهوة.

ملعقتين كبيرتين من نشا الذرة.

ملعقة من عصير الليمون.

وملعقة من زيت الورد.

ملعقة من زيت الزيتون.

الطريقة

قومي بخلط النشا مع القهوة.

ضعي عصير الليمون مع زيت الورد وزيت الزيتون.

قلبي حتى تحصلي على قوام كريمي.

ضعي الخليط بكمية مناسبة على بشرتك.

إنتظري حتى يجف.

قومي بفرك بشرتك بحركات دائرية.

قومي بغسل وجهك بالماء والصابون الجلسرين.

كرري الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على بشرة مشرقة وصافية.

تفتيح فوري للبشرة

يمكنك عمل خليط من النشا والحليب للتفتيح بالطريقة التالية:

المكونات

ملعقتين كبيرتين من نشا الذرة.

ملعقة كبيرة من الحليب.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

الطريقة

قومي بخلط النشا مع الحليب وماء الورد.

ضعي من الخليط على بشرتك، وإتركيها تجف تماماّ.

قومي بفرك الخليط بحركات دائرية.

إغسلي وجهك بالماء.

إستمتعي ببشرة خالية من التصبغات.

وفي نهاية هذا المقال لقد قمنا بتوضيح طريقة عمل وصفة لتبيض الوجه وتصفيته من مكونات متوفرة في المنزل، وذلك عن طريق عدة وصفات طبيعية منها طريقة خلطة نشا الذرة وعصير الليمون، وخلطة نشا الذرة مع القهوة، وأخيراً خلطة نشا الذرة مع الحليب.